Los errores de entrenamiento de Amira Boucher se vengan

Princess Boucher hace que el entrenamiento “Let’s Dance” sea realmente difícil.Foto: RTL

Comienzo de “Bailemos” Princesa Boucher Difícilmente podría hacerlo mejor, porque en el pre-show del pasado viernes consiguió el codiciado comodín. Eso significa que no se puede elegir del programa en un próximo número, por lo que es seguro por ahora. Pero aun así no pudo evitar una semana agotadora de entrenamiento con su pareja de baile Massimo Senato, tan impresionante como lo hace ahora. Instagram documentado.

Amira Boucher sobre “Let’s Dance”: Este error se está vengando

varios estrellas Bailarines profesionales de la temporada actual de Let’s Dance también comparten videos de sesiones de entrenamiento durante la semana. Básicamente muestra: las celebridades son tomadas con tanta fuerza que puedes verlas tiradas en el suelo una y otra vez. Por ejemplo, Bastian Bellendorfer, que compite con Ekaterina Leonova, se quejó tras el primer día de entrenamiento: “Eres mi pesadilla, mi pesadilla rusa de 30 kilos”.

Dado que las sesiones tienen un costo físico, el impulso de vez en cuando debería ser natural. Al comienzo de la semana, Amira Boucher publicó un video corto que fue filmado durante un descanso y mostró lo más destacado del día: el buffet. Aparentemente, exageré un poco y finalmente me quejé:

“¡No debería haber comido!”

Amira y Massimo ensayan “Let’s Dance”.Foto: massimo__sinato / instagram

“Dije, ‘Princesa, todos los almidones’”, dijo (tocó) reprendiendo a Massimo, pero él tuvo que reprenderla: “¡No dije que deberías tener dos platos principales!”

Entonces Amira explicó: “¡Esos fueron los aperitivos!” , pero eso no ayuda: parece haber dejado de funcionar durante al menos unos minutos y se hundió en los bloques de los asientos. Debería consolarlos saber que sus competidores también están sufriendo un poco.

Princesa Boucher con buenas cartas en “Let’s Dance”

Para Princess Bucher, “Let’s Dance” está cerca de llevar a su esposo Oliver al séptimo lugar a partir de 2019. De hecho, las posibilidades de que así sea son bastante buenas, especialmente porque ella causó una impresión muy positiva en la apertura de la temporada y se tomó todo el esfuerzo mucho más. más en serio que el comediante en ese momento. La semana pasada hubo muchos vientos en contra aficionados Quien temía que “Let’s Dance” se convirtiera en el espectáculo completo de Pocher.

La joven de 29 años no ocultó lo nerviosa que estaba antes de conocer la televisión: “Me muero de la emoción. el cuerpo temblando No he comido nada en días”, reveló en su historia de Insta Ahora, cuando entrena con Massimo, el estado de ánimo parece bastante relajado.

(Sí)