Colonia 50667: la estrella del pop Loona se une a la serie RTL2 – TV

¡La estrella del pop se vuelve jabonosa! Loona (“Bailando”) obtiene “Colonia 50667”.

La cantante traerá muchos invitados. Se podrá ver por primera vez en la serie RTLZWEI el jueves. Ella está jugando sola.

Argumento: Justo a tiempo para el carnaval de la anciana, aparece en una fiesta de carnaval en el bar.

El contacto con la presentadora se dio a través de su participación en la ‘Batalla de las Estrellas del Reality’ que ganó Loona el año pasado.



Luna en la escena “Colin 50667” con la estrella de la serie Josie “Jay” LuciadioFoto: RTLZWEI / filmpool Entertainment GmbH





Loona (centro) también ganó la “Batalla de las estrellas de la realidad” contra Claudia Obert (izquierda) y Andrej Mangold el año pasado.Foto: RTLZWEI / Karl Vandenhole



Loona a BILD: “La idea me sorprendió positivamente. Por supuesto, también conocía el jabón porque ha existido durante tanto tiempo. Simplemente creo que fue el destino, estaba destinado a ser”.

Interpretará su canción “Vamos a la playa” y lo celebrará con estrellas de la serie como Marcel Thoroistein (interpretando a “Oscar”) o Jussie “Jay” Luciadio (interpretando a “George”).

Loona admite: “Estaba muy emocionada antes de que empezáramos a filmar. Un par de días antes, supe que no había maquillaje en el set y al principio pensé: ‘Oh, no, tengo que lucir genial'”. Pero el jabón prospera en situaciones normales. no siempre tienes que serlo. Muy elegante y se ve perfecto. Antes de eso, pensé mucho en cómo se vería el lugar y si debería ahorrar mucho”.

A la propia cantante le encanta el carnaval y le gustaría aparecer pronto como un personaje de su serie favorita. “¡Me encanta ‘robar dinero’! Mi hija hace A-levels, y hay una broma al final donde todos los estudiantes pueden hacer tonterías. Teníamos la idea de que todos se vestirían así y yo dije: ‘ Sí, sí, ¡yo también quiero eso!'”

Solo había un problema: “Por supuesto que no puedo participar en la broma de papá. Así que estoy esperando hasta que podamos celebrar el Carnaval nuevamente”.