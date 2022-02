ÚLTIMAS NOTICIAS* ¡Cesaro es oficialmente agente libre!

Tarde en la noche, algunas noticias de última hora: según lo informado por PWInsider, la superestrella de la WWE Cesaro no ha podido llegar a un acuerdo con World Wrestling Entertainment para extender su contrato, por lo que el hombre de 41 años es oficialmente un agente libre y ya no está empleado. en el mercado de la lucha libre. ¡Líder!

Se dice que Cesaro y WWE ya han mantenido negociaciones, pero no han llegado a nada verde. Aparentemente, los suizos querían que se les ofreciera una extensión de los términos existentes, pero Cesaro se negó.

Técnicamente, esto significa que el Claudio Castagnoli original debe estar en el mercado abierto sin una cláusula de no competencia porque su contrato simplemente expiró y no fue rescindido antes de tiempo. Por supuesto, actualmente no se sabe dónde podría terminar Cesaro, pero como de costumbre, los mantendremos informados.

Fightful Select informa que el vestuario estaba profundamente frustrado y molesto por la partida de Cesaro, ya que era uno de los trabajadores más famosos y admirados de toda la lista.

El contrato actual de Cesaro fue una extensión de un año de su contrato anterior. Como se mencionó anteriormente, Cesaro ya rechazó la opción de una extensión adicional.

Cesaro debía protagonizar varios espectáculos próximos, pero claramente no había planes a largo plazo para el suizo. Tampoco estaba previsto cambiar nada si no había nuevo contrato que acabara con paño seco, cosa que al final no sucedió.

El hecho de que perdiera los últimos siete partidos de su carrera también puede deberse a que se dijo que Cesaro no volvería a fichar.

Una fuente le dijo a Fightful que una táctica similar se había usado antes con Cesaro. Por ejemplo, Cesaro no fue utilizado en el Gauntlet Match de un competidor porque no extendió su contrato “a tiempo”.

También se destacó el ejemplo de Drew Gulak, quien también dejó World Wrestling Entertainment, pero firmó un nuevo contrato poco después, por lo que también es posible un cambio completo en Causa Cesaro.

Cesaro pasó alrededor de 11 años con World Wrestling Entertainment. Comenzó con la liga de desarrollo FCW (Florida Championship Wrestling) antes de pasar al roster principal un año después. En general, Cesaro ha obtenido ocho títulos en la WWE, incluida una ronda como Campeón de los Estados Unidos, cinco títulos como Campeón en parejas de WWE Raw (cuatro veces con Sheamus, una vez con Tyson Kidd) y dos con el Campeonato en parejas de WWE SmackDown, una vez en el lado de Sheamus y Shinsuke Nakamura. En 2014, también obtuvo la victoria en el André the Giant Memorial Battle Royal.

El jugador polivalente y experto en tecnología ha estado previamente en el ring para promociones como Ring of Honor, formando “Kings of Wrestling” con Chris Hero, pero también ha demostrado su increíble talento en CHIKARA, Combat Zone Wrestling y Pro Wrestling Noah. También fue campeón mundial de PWG desde octubre de 2010 hasta julio de 2011. Castagnioli también participó activamente en varios campeonatos europeos, sobre todo en Westside Xtreme Wrestling, donde fue coronado campeón mundial de peso pesado de wXw dos veces.

Fuentes: PWInsider; elección de combate

