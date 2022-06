Los espectadores están tan molestos por el programa como el moderador.

Aquí puedes ver las estrellas de RTL Tower Leap.Foto: RTL/Marcus Nass

En “RTL Tower Jumping”, 20 celebridades intentan conquistar sus miedos y se atreven a saltar al agua fría. El programa es, por supuesto, una nueva versión de DAS de Stefan Rapp. Televisión Buceo total alto”, participa el productor en el proceso de fondo. El co-showrunner Nicholas Buschmann reveló que conoció a la leyenda del programa detrás de escena. Los saltos de Rap junto a Elton deberían ser recordados por alguno que otro fan de TV Total.

Y ahora debería persistir en RTL. estrellas Como Lola Weippert, Paul Jahnke, Mathias Mester o Linda Nobat saltan de tres, cinco o incluso diez. Al igual que Jan Coben, quien fue el anfitrión de la velada con Laura Wentura y Frank Bushman. Sin embargo, pronto quedó claro que el caos era claramente inevitable.

Las inconsistencias en el show de RTL causan resentimiento

Al principio, el locutor explicó: “El clavado alto de RTL presentado por Stefan Raab. Él realmente está a cargo y come papas fritas”. En cuanto al elenco, algunos ya han deseado ver la cara del ex ProSieben en el programa con Elton. Pero al principio tuvieron que conformarse con un salto de diez metros de Jan Coppen. “Era mi primera vez”, dijo feliz, “Estaba realmente asustado. Saltar aquí hoy es realmente genial”.

Antes de que Philip Pavlovich pudiera realmente comenzar su primer salto, se explicaron las reglas. Es posible que Philip haya preferido intervenir antes porque dijo: “Estoy de humor para comenzar ahora”. En la competencia individual, diez participantes primero compitieron entre sí, luego los ocho mejores avanzaron y luego los tres mejores finalmente pasaron a la Gran Final después de la segunda ronda. Por cierto, siete parejas compitieron en el salto sincronizado, y al final los tres primeros también se clasificaron para la ronda final. “Entrenamos adecuadamente”, explicó Frank Bushman al principio.

READ Tom y Bill Kaulitz le dispararon al ex soltero estadounidense Colton Philip Pavlovich fue uno de los participantes.Foto: IMAGO / Imagen Futura

Jan Coppen tampoco podía esperar a que las celebridades mostraran sus saltos. “¿Podemos empezar despacio?”, le dijo a Frank Bushman después de su salto, todavía con la ropa mojada. Así lo vieron muchos usuarios de Twitter, porque hablaron mucho, y explicaron, en lugar de solo mostrar saltos de celebridades. Después de que también se enumeraron las celebridades individuales que participaron, dijo: “Ahora podemos comenzar”.

Sin embargo, siempre ha habido una u otra explicación entre ellos: “Se excluyen la calificación más alta y la más baja”. Por último, pero no menos importante, la escena se perdió cuando intervino el ex soltero Paul Yankee. Pero al principio, su voz inexistente era molesta. Sin embargo, insistió en que no fue porque había compartido mucho con otras estrellas el día anterior: “Nunca ha sido así, pero no tengo voz. Lo curioso es que yo era el único que no bebía mientras estaba enfermo”.

Paul Yahank perdió la voz.Foto: IMAGO / mix1

Finalmente Paul hizo el salto mortal aceptado de los cinco sin hacer ruido. Sin embargo, Laura Wontorra luego sorprendió con el siguiente anuncio: “Cero puntos para ti porque vimos el salto equivocado”. El ex distribuidor de flores trató de explicar, a pesar de los problemas del habla: “Siempre quise primero los cinco y luego el otro”. Hubo abucheos rápidos de la audiencia en el salón. El veredicto llegó de inmediato: “Lo arreglaremos porque hiciste una buena voltereta hacia atrás”.

Riéndose del otro problema de Paul, Laura Wontura dijo: “Cada piscina necesita un patito de goma”. Para que probablemente no haya más caos, Bushman explicó de inmediato: “Tenemos que explicar esto para que no haya molestias. El salto predeterminado debe ser entregado. Excepcionalmente, cuenta ahora, y eso es una gran concesión”.

(eiger)