Puedes ver la transmisión en vivo aquí

Rock am Ring volverá a emitirse en 2022

Nürburgring Varias entradas para el comeback de RAR se agotaron rápidamente. Razón de más para preguntar sobre la transmisión en vivo habitual en las semanas previas a “Rock am Ring” 2022. Está allí, pero en un lugar inusual.

Del 3 al 5 de junio de 2022, “Rock am Ring” finalmente regresará. Por supuesto, solo obtendrás la única experiencia real del festival si vives allí. Cualquiera que no pueda, por una razón u otra, hacer que Nürburgring sea personalmente inseguro, al menos puede esperar consuelo. Los organizadores han confirmado que habrá una retransmisión en directo de ‘Rock am Ring’ en 2022.