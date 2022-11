Los ex compañeros de trabajo de Laura Mueller hablan sobre la esposa de Wendler

a: jonas arbas

Antes de que Laura Mueller se hiciera famosa, vivía la vida de una adolescente ordinaria. Para ganar algo extra, la esposa de la estrella del pop Michael Windler trabajaba en una caja registradora. Recuerda a tus antiguos compañeros de clase.

Tangermünde – durante los últimos cuatro años Laura Müller (22) Un relámpago. Siendo aún estudiante, poco antes de cumplir 17 años, la influencer conoció a Michael Windler (50) y se convirtió a su lado en una chica deseable, aún fiel a la polémica estrella. Ahora excompañeros de clase han compartido sus recuerdos del joven de 22 años con el público.

Antes de conocer a la famosa superestrella Michael Windler, Laura Mueller trabajaba como cajera

Según los informes, la historia de amor entre Michael Windler y Laura Mueller comenzó en junio de 2017. En ese momento, la cantante pop cantó en el festival de la ciudad en Stendal, Sajonia-Anhalt, a unos diez kilómetros de la ciudad natal de Laura, Tangermünde. Ella “adoraba a Windler”, recordó un fotógrafo reciente. bild.dequien estuvo presente ese día: “Por la noche había una gran fiesta pop en el mercado, ahí fue cuando vi a Laura por primera vez.

Antes de que Laura Mueller comenzara a salir con Michael Windler, la influencer vivía una vida adolescente normal. En su ciudad natal, Tangermünde, la estudiante de entonces trabajaba en una caja registradora para ganar algo de dinero extra (fotomontaje) © Gartner / Imago & Screenshot / Facebook / E-Center Grave Tangermünde

Dos años después, la joven de 22 años no solo era una estrella famosa, sino que también estaba en una relación con una cantante pop. Pero no solo Roberto Abramovski, fotógrafo del Stendal City Festival, sino también excompañeros de Laura Müller recuerdan la época anterior a la fama nacional de la influencer. En ese momento, trabajaba como cajera en Edeka, y causó una impresión duradera en algunas personas, recuerda un compañero de clase: “Por lo general, se sentaba en la caja 3. La mayoría de los chicos se enamoraban de ella mientras esperaban en la fila, en la escuela de todos modos”.

Skowronek, Norberg o Wendler: ¿cuál es el verdadero nombre de una estrella exitosa? Bajo el nombre de Michael Windler, la mayoría de los cantantes pop probablemente sean bien o mal recordados. Pero esto es solo un apodo. El hombre de 50 años nació como Michael Skoronek, pero tomó su ahora ampliamente conocido nombre artístico al principio de su carrera. Durante este tiempo, también conoció a su gerente y luego esposa, Claudia Norberg. Después de casarse con ella en marzo de 2009, también tomó su apellido, que continúa hasta el día de hoy, aunque se divorció en 2020. Como es bien sabido, la estrella del pop ahora tiene una nueva mujer a su lado: Laura Mueller. Por cierto, desde la boda en junio de 2020, también ha tomado el apellido de su exesposa.

Un excompañero de clase habla sobre laura muller, una feroz crítica del cantante pop michael windler

Otra compañera de clase, Laura Mueller, que asistió a la escuela secundaria Heinrich Brunsberg, ha cambiado desde entonces su opinión inicial positiva sobre la estrella de 22 años: “Al principio pensé que su ascenso junto a Wendler en It-Girl fue brillante. Ahora parece .” Más como un proxeneta que como un esposo amoroso.”

La madre de Laura Mueller, que todavía vive en la zona de Tangermünde, también fue interrogada, pero en realidad no quiso comentar: “Oh, no. Dijo la madre de It-Girl. Según varios informes de los medios, se dice que es crítica con la relación con Michael Windler de todos modos.Algunos afirman que su hija quería ser famosa a toda costa: así debe ser Laura Mueller no solo puso “ojos hermosos” en Wendler en las fiestas de Schlager. Fuentes utilizadas: bild.de