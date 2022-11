‘Comportamiento desviado’: Adidas investiga acusaciones contra Kanye West

Ex empleados de Adidas acusaron al rapero Kanye West de comportamiento inapropiado mientras trabajaba para el fabricante de artículos deportivos. Entre otras cosas, se dice que West mostró videos y fotos pornográficos a los empleados. El grupo ahora está anunciando investigaciones.

El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas ha iniciado una investigación interna sobre las denuncias de mala conducta contra el rapero Kanye West. El grupo anunció que esto sucedería “inmediatamente”. El trasfondo son las acusaciones de que la compañía ignoró su comportamiento inapropiado hacia los empleados de Adidas mientras trabajaba con el rapero estadounidense.

Según un informe de la revista estadounidense Rolling Stone, se dice que Kanye West mostró a los empleados de Adidas, entre otras cosas, videos y fotos pornográficos. Entre ellos se encontraba una foto íntima de su exesposa, Kim Kardashian. Según “Rolling Stone”, los ex empleados de alto rango del fabricante de artículos deportivos acusaron a la planta ejecutiva en una carta anónima de no actuar “responsablemente” y no proteger adecuadamente a sus empleados del “comportamiento corrupto” de Kanye West.

Las mujeres en particular han soportado “años de victimización, calumnias vulgares y ataques de intimidación”. Según la carta, la gerencia de Adidas apagó su “brújula moral” e ignoró el comportamiento de Kanye West y las quejas de los empleados.

“Actualmente no está claro si las acusaciones en una carta anónima son ciertas”, dijo Adidas el jueves. “Sin embargo, nos tomamos muy en serio estas acusaciones y hemos decidido iniciar de inmediato una investigación independiente sobre el asunto para aclarar las acusaciones”.

A finales de octubre, el grupo puso fin a su colaboración con el rapero, que había sido criticado por declaraciones antisemitas, con efecto inmediato. Como resultado de esta decisión, Adidas dejó de producir artículos con la marca Yeezy y suspendió todos los pagos a Kanye West, que ahora se conoce con el nombre artístico de Ye y compañía.