Los expertos del ZDF apuestan: Kramer hace un comentario grosero a uno de los invitados

Christoph Kramer acompaña como experto la EM 2024 de ZDF.Foto: DPA/Christian Charicius

20 de junio de 2024 a las 20:52 20 de junio de 2024 a las 21:32

En el segundo partido de la Eurocopa, Dinamarca e Inglaterra empataron el jueves 1-1. Como ocurrió en la semifinal de hace tres años, al cabo de 90 minutos no hubo ganador; Los Tres Leones ganaron en la prórroga gracias a un polémico penalti.

Inglaterra perdió la oportunidad de clasificarse anticipadamente para los octavos de final, mientras que los daneses, como ocurrió en el primer partido, desaprovecharon la oportunidad de triplicar. De modo que había motivos para el enfado de ambas partes. Pero los expertos del ZDF también lo tenían.

Antes del partido, Christoph Kramer y Per Mertesacker, que aparecieron juntos ante las cámaras del ZDF, hicieron una extraña apuesta. “Definitivamente comenzaremos con lo más alto”, dijo Kramer antes del saque inicial, decidiendo cómo alinearía al equipo danés si tuviera el poder de tomar decisiones.

El profesional de Gladbach criticó a la selección inglesa tras el primer día de partido y prosiguió el jueves: “Apuesto a que Pierce Sako los ingleses ganarán por un máximo de un gol, si es que ganan”.

Mertesacker no quiso dejar esto sin comentarios. “Apuesto en contra”, declaró el ex central. Al final, Kramer tenía razón; Los ingleses quedaron decepcionados con Dinamarca.

Mertesacker preguntó después del partido, sintiéndose un poco decepcionado: “¿Perdí mi chaqueta verde?”. “Sí, por supuesto que lo perdí”, respondió Kramer con firmeza. Gladbacher miró directamente al público, buscando “alguien demasiado alto que necesita una chaqueta o alguien demasiado bajo que necesita una manta”.

El experto del ZDF no tuvo que buscar mucho tiempo, ya que vio a un hombre vestido con pantalones cortos y una camiseta del Hertha BSC. Kramer puede imaginarse fácilmente la chaqueta verde de su ex compañero de equipo: “Con esto, hoy serás un éxito en la vida nocturna de Berlín”.

A las risas del público siguió un claro anuncio de Mertesacker. “Ahora también tienes que entregarlo”, exigió Kramer.

Finalmente, el moderador Jochen Breyer invitó al escenario al aficionado del Hertha, Max, y Mertesacker lo felicitó y se puso la chaqueta. “Creo que se ven geniales”, fue el rápido análisis de Briar: “No sé si no deberías preguntarle a Bear sobre los pantalones también”.

En este caso, la diferencia de tamaño con respecto a Mertesacker fue quizás la más notable. El hincha del Hertha, Max, también se mostró feliz. “Me queda como un guante”, afirmó. “Sí”, a Kramer también le gustó lo que vio.

La siguiente risa se produjo antes del partido de esa noche entre España e Italia. El superintendente Breyer volvió a pedir al panel de expertos que revelara su consejo y luego quiso saber: “¿A qué apostamos ahora?” La estrella de la DFB, Laura Freigang, habló con una amplia sonrisa y exigió: “Pantalones, pantalones”.

El propio Breyer no entró en más detalles, por lo que no está claro si Mertesacker realmente podrá quitarse los pantalones. Por otro lado, Briar Frigang advirtió: “Laura, todavía llevas puesta tu chaqueta, así que será mejor que tengas cuidado”. El delantero del Eintracht Frankfurt respondió rápidamente: “No, me gustaría seguir así”.