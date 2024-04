Los frijoles promueven la salud intestinal: el cáncer se puede prevenir

24vita Vivir saludablemente

Los frijoles a menudo se asocian con flatulencias. Sus componentes pueden, entre otras cosas, proteger el cerebro y reducir la presión arterial.

Existen muchos tipos de legumbres conocidas, de diferentes formas y colores. Esta popular verdura es rica en proteínas vegetales y minerales como hierro, potasio, calcio y magnesio, así como en vitamina B y ácido fólico. Los frijoles también contienen mucha fibra y, por lo tanto, son muy saciantes. Las legumbres suelen asociarse con problemas digestivos y flatulencias. Las judías son muy saludables: como auténtico alimento para los nervios, gracias a sus ingredientes se puede reducir el riesgo de demencia y Alzheimer, reducir la presión arterial de forma natural y revertir la enfermedad del hígado graso. Pero eso no es todo: los frijoles mejoran la salud intestinal, como lo demostró un estudio realizado en pacientes con cáncer de colon.

Protege los intestinos y come frijoles con regularidad.

Los frijoles son un alimento para los nervios en el verdadero sentido. Ricos en vitamina B, ácido fólico y polifenoles valiosos, los frijoles pueden mejorar el rendimiento cerebral cuando se comen con regularidad. © Fuente de la imagen/Imago

El consumo regular de frijoles no sólo tiene un efecto positivo en el microbioma intestinal. También parece haber efectos a largo plazo sobre los procesos inflamatorios y los cambios celulares, como: Estancia Ofertas. “En el transcurso de ocho semanas, observamos una mejora en la salud intestinal de los participantes, que se caracteriza por un aumento de bacterias beneficiosas que defienden a las bacterias dañinas”, dijo. Revista médica La autora es Carrie Danielle McDougall, profesora de epidemiología en el Departamento de Prevención del Cáncer y Ciencias de la Población del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

Reducir el riesgo de cáncer Cualquiera que siga diez recomendaciones de estilo de vida si es posible. Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) Y esto Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (AICR) Dirigido, puede reducir el riesgo de cáncer y su recurrencia.

El estudio tiene como objetivo examinar el efecto potencial de los frijoles como suplemento nutricional en personas con sobrepeso y con cáncer colorrectal. Gracias a los aminoácidos y la fibra que se encuentran en los frijoles, se ha demostrado que se pueden potenciar las bacterias beneficiosas del intestino grueso y, por tanto, fortalecer el sistema inmunológico.

Evite las flatulencias de los frijoles La razón por la que los frijoles pueden causar flatulencias es porque contienen trisacáridos y carbohidratos difíciles de digerir, lo que provoca una mayor formación de gases e incluso dolor abdominal en algunas personas. Aquellos susceptibles a esto pueden reducir los síntomas potenciales agregando sal al cocinar.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.