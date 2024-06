El presidente argentino Millay recibe medalla en honor al economista Hayek. La premiada Sociedad Hayek está cerca de AfD.

El 22 de junio Hamburgo recibirá a un público distinguido. Posteriormente la Sociedad Hayek entrega la Medalla Hayek a Javier Mili. La empresa dijo que el presidente de Argentina recibirá personalmente el premio. Miley recibe la medalla porque ofrece a Argentina la oportunidad de “devolver a este país al camino de la prosperidad”, dice Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek. “Lograr una mayoría en las elecciones para un plan de libre mercado transparente” es un hecho. “Lo reconocemos específicamente con esta medalla”.

Milei y Hayek son nombres con poder simbólico. Uno ofrece un programa de shock económico a su país, privatiza empresas estatales, recorta el gasto y regula la economía.

El otro siempre ha sido considerado el epítome del pensamiento liberal. Friedrich August van Hayek (1899-1992) fue el economista del siglo, premio Nobel de economía y oponente de John Maynard Keynes. Es uno de los pensadores más importantes del neoliberalismo. En su obra “El camino de servidumbre” advirtió contra el socialismo. Un gobierno fuerte que interfiere activamente en los acontecimientos económicos es una amenaza a la libertad individual.

Estos pensamientos son poderosos. Se dice que Margaret Thatcher, que privatizó empresas y defendió los sindicatos en Gran Bretaña en la década de 1980, sacó una vez de su bolso una copia de “La Constitución de la Libertad” durante un acalorado debate. Con las palabras: “Creemos que es lo correcto”.

Pero también abundan las críticas hacia Miley y Hayek. La Sociedad Hayek tampoco está exenta de polémica, ya que no quiere diferenciarse de la AfD. “Estamos organizados de forma no partidista, por lo que no necesitamos mantenernos alejados de nadie”, afirma su presidente Kooths. “Somos una sociedad científica. Eso incluye dejar atrás la política partidista. Como lo hacen todas las demás sociedades científicas”.

Un miembro de la Sociedad Hayek asistió a reuniones en Potsdam

Hace unos meses, cientos de miles de personas salieron a las calles en toda la República Federal contra el AfD. Las protestas comenzaron en noviembre pasado con la noticia de una reunión de extremistas de derecha en Potsdam, donde, entre otras cosas, el conocido neonazi austríaco Martin Sellner presentó su plan para la “inmigración” de extranjeros. Se contaron los ciudadanos alemanes con antecedentes migratorios.

A esta reunión asisten, entre otros, Ulrich Vosgerau. Según sus propias declaraciones, el abogado no sólo es miembro de la Sociedad Hayek, sino que también representa al político del AfD Björn Haag. Y tiene previsto hablar en la Academia de la Libertad en agosto, una conferencia de la Sociedad Hayek dirigida a un público más joven. Título: Anatomía de una corrupción.

Al parecer, esto no es un problema para Goose. Cuando se le pregunta sobre Voskera, aparecen frases como: La participación en la reunión de Potsdam no es motivo para “excluir a nadie de algo”.

Que los miembros de la sociedad digan cosas que son “inconsistentes con el orden básico de la democracia libre” depende de lo que se diga más. Kooths considera “absurdo” dudar de Voskera sobre tales declaraciones.

El parlamento estatal de Renania del Norte-Westfalia no lo ve así. Su grupo de estudio “Gestión de crisis y emergencias” recordó a Vosgerau como experto de AfD. “Los expertos del sistema parlamentario tienen la responsabilidad especial de respetar el orden básico libre y democrático y los principios de nuestra ley fundamental y de nuestra constitución estatal”, dijeron en una declaración conjunta la CDU, el SPD, los Verdes y el FDP. El comportamiento de Voskera demostró que “no era en modo alguno apto como experto y que su destitución era indudablemente necesaria”.

El trato con AfD es controvertido

Si preguntas en el ámbito económico, Kooths ciertamente tiene una buena reputación. Como Director del Departamento de Economía del Instituto Kiel para la Economía Global, continúa trabajando en pronósticos colectivos con otros economistas de instituciones líderes. Debería ser un interlocutor solicitado que discuta duro pero de manera justa. Ninguno de los economistas quiso comentar públicamente sobre él. Pero al mismo tiempo también es el líder de la Sociedad Hayek, que ya ha perdido muchos miembros debido a sus relaciones con el AfD.

“Es lamentable que el nombre de Hayek esté siendo empujado en una dirección que no se asocia con la organización”, dice el ex economista jefe del instituto Thomas Mayer, fundado en 1998 y que en sus estatutos dice: “Ciencias económicas, jurídicas y sociales”. investigación y conocimiento en el espíritu de Friedrich August von Hayek.” Mayer dejará el club en 2021. .

En aquel momento existía una brecha entre una sociedad libre y la Sociedad Hayek para la Fundación Friedrich August von Hayek. Un punto de controversia es cómo abordar al AfD después de que la Oficina para la Protección de la Constitución lo clasificara como caso sospechoso.

Esta no es la primera división debido al AfD. Ya en 2015, varios miembros destacados abandonaron la sociedad tras una disputa interna sobre cómo tratar con el partido de extrema derecha. Por ejemplo, el ex economista Lars Feldt o Michael Huther, presidente del Instituto Alemán de Economía (IW).

Celebrando a Merz Hayek

El nombre de Hayek goza actualmente de un resurgimiento entre las clases medias. Por un lado, esto puede deberse a varios aniversarios: su libro “El camino de servidumbre” se publicó hace 80 años, el 8 de mayo es su 125 cumpleaños. Por otro lado, el resurgimiento puede deberse a la voluntad de los economistas, tanto liberales como conservadores, de retroceder en la ofensiva.

En última instancia, la economía quiere discutir cómo se puede reformar el actual techo de deuda o cómo el gobierno puede aplicar activamente una política industrial en lugar de adherirse a los principios neoliberales, según los cuales la economía política debe estar separada de los acontecimientos.

“Una mayor fe en el poder y la adaptabilidad de los instrumentos económicos del mercado, y un mayor escepticismo sobre las extensas intervenciones gubernamentales para planificar y controlar la economía determinarán la viabilidad futura de nuestras democracias actuales”, escribió la economista Veronika Grimm y el ex jefe del Bundesbank, Jens Weidmann. y el economista Stephen Kolev en un ensayo conjunto sobre el legado intelectual de Hayek en FAZ.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, tuiteó: “Hayek escribe: Si el Estado maneja demasiada burocracia, pierde su prosperidad y su libertad. Lo que experimentamos en Berlín con el #SPD y los #Verdes es lo opuesto a lo que la libertad y la innovación son posibles. Es el camino a la esclavitud.”

En el extremo de este espectro liberal y libertario se encuentra el presidente de Argentina, Javier Mille. Se describe a sí mismo como un anarcocapitalista. Otros lo llaman libertario, ultraliberal, ultraconservador o populista de derecha. Privatiza empresas estatales, recorta los subsidios al gas, el agua, la electricidad y el transporte público local, y fomenta la inversión a gran escala con diversos descuentos fiscales, aduaneros y cambiarios.

La sensacional exigencia de Miley durante la campaña electoral muestra con qué seriedad quiere sacar al Estado de la economía: debería abolirse el banco central argentino e introducirse el dólar estadounidense como medio de pago oficial.

No tanto liberalismo social

Por muy generosa que sea Miley en cuestiones económicas, otros no lo son tanto. Quiere derogar el derecho al aborto; incluso para las víctimas de violación, el derecho a protestar ya se ha reforzado y Millay quiere pasar por alto el parlamento y gobernar con poderes especiales.

En lo que respecta a la Sociedad Hayek, este lado de Myles no tiene motivos para estar en contra de la ceremonia de premiación. En la cuestión del aborto, dice Kooths, dos derechos humanos están en conflicto. “No se puede renunciar simplemente al derecho a la vida del feto. Al final, ninguno de estos es un concepto ético que el liberalismo pueda reclamar como propio.”

Hayek también tenía bandos que no encajaban en la cosmovisión liberal. Los críticos lo acusan de ser cercano al dictador chileno Augusto Pinochet. Es bien conocida la frase de Hayek: “Prefiero un déspota liberal a un gobierno democrático iliberal”.