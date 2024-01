¿Los mejores ETF del mundo seguirán en la cima en 2024?

Quiere poner fin a la crisis: Javier Mili es presidente de Argentina desde diciembre. Foto AP/Mathías Delacroix

A pesar de la crisis económica que vive el país sudamericano, el ETF de Argentina fue el fondo indexado más prometedor del mundo en 2023. Si los planes de política económica del nuevo presidente funcionan, el éxito puede continuar. Sin embargo, existen obstáculos en el camino de las controvertidas reformas, y las buenas perspectivas para los ETF no están escritas en piedra.

Argentina ha estado plagada de una persistente crisis económica durante décadas. Más del 40 por ciento de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Otro ETF argentino es considerado actualmente el fondo indexado más prometedor del mundo. Como los números de América Red de noticias “Bloomberg” El ETF Global X MSCI Argentina (ARGT) registró un rendimiento del 53 por ciento hasta 2023. Sus activos se cuadriplicaron en doce meses hasta alcanzar los 124 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 113 millones de euros. En el momento de la toma de posesión del nuevo presidente Javier Milei en diciembre pasado, los mayores ingresos de ARGT ascendían a 30 millones de dólares (27,4 millones de euros), informa Bloomberg.

La “terapia de shock” de Milei para la economía lo tiene todo

Los planes económicos del presidente Millay deberían tener un impacto a medida que el ETF asegure su posición en relación con otros ETF en el nuevo año. Hasta ahora, muchos inversores las han aplaudido, ya que Argentina necesita urgentemente reformas en términos de gasto público e inflación. Desde el principio, Miley juró al país “terapia de shock”. Su objetivo es sacar a la segunda economía más grande de América del Sur de su sexta recesión en una década.

Las medidas de emergencia de Miley son duras. Prevén una devaluación del peso de más del 50 por ciento, una reducción a corto plazo del crédito y del ahorro. Tres por ciento del PIB Ser. Los expertos de JP Morgan dijeron que esto es prometedor. Si el plan del presidente funciona, esperan una reducción exitosa de la inflación en el primer semestre de 2024. Otras voces del mercado de valores son más importantes en Wall Street. “Abordar los grandes desequilibrios económicos requiere un esfuerzo político multifacético, en el que la secuencia de acciones será crítica”, dijo Fitch Ratings en diciembre.

Hay oposición en el país porque las medidas serán “dolorosas”.

Y añadió: “La reforma será dolorosa y estará plagada de riesgos económicos, políticos y sociales. El partido de Miley no está representado en la legislatura y no ocupa gobernaciones en las provincias, las alianzas con partidos y gobernantes más influyentes todavía están cambiando, y la situación social La situación es inestable.” Mientras tanto, los anuncios han provocado protestas entre la población durante mucho tiempo: los representantes del gobierno de Milei respondieron y amenazaron a sus manifestantes. Los beneficios sociales deberían reducirse. El martes, un tribunal argentino también falló en contra de un decreto presidencial de emergencia para hacer cumplir las medidas, ya que rechazó algunas reformas de la legislación laboral.

Otro revés para MLI fueron los bajos rendimientos de la primera subasta del banco central de Argentina. En realidad, su objetivo es ayudar a pagar las deudas de importación. Sin embargo, sólo sugerencias valiosas $68 millonesSe vendió , equivalente a 62 millones de euros. Se anunciaron bonos por valor de 750 millones de dólares o 658 millones de euros.

En la primera semana de 2024, el ETF de Argentina perdió un 2,8 por ciento. Sin embargo, esto puede deberse al apetito de riesgo generalmente bajo de los inversores internacionales.

