Los mejores smartphones hasta 200 euros

Si quieres que tu nuevo teléfono móvil esté debajo del árbol de Navidad, no tienes que hurgar en tu bolsillo. Hay smartphones de menos de 200€ que funcionan bien como alternativa barata o teléfono móvil básico. En nuestra comparativa te mostramos 4 modelos interesantes.

Marcas conocidas como Samsung, Xiaomi y Motorola ya ofrecen teléfonos inteligentes por menos de 200 euros cuyas características son atractivas, ya sea Batería potente, tecnología móvil NFC o 5G. En muchos casos, sin embargo, debe aceptar compromisos con la pantalla, la cámara o el rendimiento. Puede averiguar qué modelos aún vale la pena mirar en nuestra selección

Smartphones hasta 200 euros: todo de un vistazo Giga consejo con el Xiaomi redmi nota 11 (190 euros en Amazon) Obtienes un paquete todo incluido barato pero bueno.

con el (190 euros en Amazon) Obtienes un paquete todo incluido barato pero bueno. Consejo de precio precio barato Moto G22 (160 euros en Otto) No tiene que esperar la actualización: Android 12 se instala desde cero.

precio barato (160 euros en Otto) No tiene que esperar la actualización: Android 12 se instala desde cero. que Teléfono Samsung Galaxy A13 200 euros en Notebooksbilliger.de( ) ofrece suficiente rendimiento para el uso diario.

200 euros en Notebooksbilliger.de( ) ofrece suficiente rendimiento para el uso diario. En el Realme 8 5G (200 euros en Amazon) en el procesador: el teléfono inteligente convence con 5G y mucho rendimiento.

Xiaomi Redmi Note 11: mucho rendimiento por poco dinero

Giga consejo En el Xiaomi redmi nota 11 (Ver en Amazon) obtienes una pantalla de 90 Hz, gracias a la tecnología AMOLED para imagen de alto contraste Se preocupa por. Al igual que otros smartphones por debajo de los 200€ de nuestra selección, Xiaomi ejecuta Android 11 desde el principio, pero no te preocupes: este Actualizar a Android 12 Viene seguro. El procesador y la RAM manejan las tareas diarias sin problemas, y el Redmi Note 11 también debería poder manejar un juego no tan exigente.

Xiaomi Redmi Note 11 está listo para las tareas diarias (Fuente de la imagen: Xiaomi)



Sin embargo, Xiaomi necesita buenas condiciones de iluminación para obtener buenas fotos. Sin embargo, el celular convence con una amplia gama de características, incluyendo un sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial para el desbloqueo, así como ranuras para dos tarjetas SIM y una tarjeta micro SD. Además, Redmi Note 11 admite la función NFC y NFC Habilitar pagos sin contacto.

ventajas:

Pantalla AMOLED de colores intensos

Procesador rápido

Potente batería

Negativos:

No es posible la carga inductiva

No hay protección certificada contra el agua y el polvo.

Monitor 6,43 pulgadas con 90 Hz SO y SoC MIUI 13 (Android 11) con boca de dragón 680 almacenamiento ROM de 64-128GB, ROM de 4-6GB

¿Conoces a Xiaomi solo como fabricante de teléfonos inteligentes? En nuestro vídeo te mostramos los productos por los que la empresa china sigue siendo (más o menos) famosa:

Motorola Moto G22: un fuerte competidor para Xiaomi

Consejo de precio No es solo Xiaomi quien trae al mercado teléfonos inteligentes bien equipados a un precio razonable: Motorola también tiene un teléfono inteligente sólido por menos de € 200 (mira a oto) avanzado. que Moto G22 no solo con uno batería de 5000 mAh Equipado, pero se une a otros móviles de nuestra selección con una tasa de refresco de 90 Hz.

El Moto G22 viene con Android 12 de inmediato (Fuente de la imagen: Motorola)



Sin embargo, la pantalla solo tiene una resolución HD+ (1600 x 720 píxeles), por lo que tendrás que hacer concesiones en ese sentido. Aunque Motorola no está utilizando conexiones móviles 5G con el Moto G22, Android 12 ya está preinstalado El teléfono inteligente está equipado con una cámara potente que puede competir con el teléfono Xiaomi anterior.

ventajas:

Android 12 preinstalado

cámara potente

Batería de larga duración

Negativos:

Sin celular 5G

Solo resolución HD+

No hay protección certificada contra el agua y el polvo.

Monitor 6,5 pulgadas con 90 Hz SO y SoC Android 12 con MediaTek Helio G37 almacenamiento 64 GB de ROM, 4 GB de RAM

Samsung Galaxy A13: adecuado para el uso diario

Samsung también participa en el rango de precio más bajo: con Teléfono Samsung Galaxy A13 (en Notebooksbilliger.de) te llevas un smartphone por menos de 200 euros, pero no puede disimular bien su bajo precio. Por lo tanto, consiste en una carcasa de plástico no impermeable. A diferencia del anterior A12, la pantalla LC está instalada: el Galaxy A13 también tiene esta solución discos compactos + (2.408 x 1.080 píxeles).

Por fin, el Samsung Galaxy A13 tiene mayor resolución (Fuente de la imagen: fabricante)



La capacidad de la batería 5000 mAh Larga, ya que el procesador también garantiza un largo tiempo de funcionamiento. El Exynos 850 incorporado no tiene mucha potencia. El SoC es suficiente para las tareas cotidianas, pero apenas admite juegos (a favor de la duración de la batería). El procesador es compatible con 4 GB de RAM. Puede elegir entre 64 y 128 GB de almacenamiento interno. Lo bueno: el Galaxy A13 tiene una ranura para micro SD, por lo que puedes ampliar la memoria interna hasta 1 TB.

Cámara cuádruple, igual Cámara principal de 50 megapíxeles Convence, pero solo en buenas condiciones de iluminación. Por otro lado, las tomas de ultra gran angular (5MP) o las fotos con zoom son menos convincentes. Stiftung Warentest lo respalda con una puntuación de 3,0. Con todo, el Galaxy A13 tiene una puntuación “buena” (puntuación de 2,5).

ventajas:

Resolución Full HD+

Potente batería

Memoria interna ampliable

Negativos:

cámara modesta

Procesador de bajo rendimiento sin 5G

No hay protección certificada contra el agua y el polvo.

Monitor 6,6 pulgadas, 60 Hz SO y SoC Una interfaz de usuario 4.1 (Android 12) con Samsung Exynos 850 almacenamiento ROM de 64 a 128 GB, RAM de 4 GB

Realme 8 5G: Procesador potente, pero cámara mediocre

En el Realme 8 5G Obtiene un teléfono móvil 5G, que cuesta hasta 200 € para un teléfono inteligente (Ver en Amazon) satisfecho con una gran cantidad de rendimiento. los La frecuencia de actualización se ha aumentado a 90 Hz., para que tú también puedas disfrutar de uno u otro, un juego nada exigente con el system-on-a-chip (SoC) de Dimensity. La potente batería también debería soportar esto sin ningún problema. Otras características incluyen la ranura triple para dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria. Y la conexión de socket tampoco se elimina.

Realme 8 no solo se ve bien por fuera sino también por dentro (Fuente de la imagen: Realme)



Aunque Realme se está enfocando más en el rendimiento con su modelo 5G, Compromisos en la cámara Hecho: el fabricante está trabajando sin una lente ultra ancha en el teléfono inteligente, entre otras cosas. En general, el rendimiento de la cámara es ligeramente inferior al del anterior Realme 8. Además, se ahorra en la pantalla: en lugar de una pantalla AMOLED de colores intensos, el Realme 8 5G tiene una pantalla LC, cuya experiencia ha demostrado ser correspondientemente menos rico.

ventajas:

red celular 5G

Batería de larga duración

Ranura triple para tarjetas SIM y de memoria

Negativos:

Bajo rendimiento de la cámara

No hay protección certificada contra el agua y el polvo.

Monitor 6,5 pulgadas con 90 Hz SO y SoC realme UI 2.0 (Android 11) con Dimensity 700 5G almacenamiento ROM de 64 a 128 GB, RAM de 4 a 8 GB

Si buscas smartphones en rangos de precios más altos, tenemos más artículos para ti:

Smartphones de hasta 200 euros: así se hizo la elección

Hay muchos modelos de smartphones hasta 200 euros. Ciertas características eran criterio de exclusión para nosotros, como la edad avanzada. Nosotros mismos nos hemos basado en parte en nuestras propias pruebas y en parte en los resultados de Stiftung Warentest; las revisiones están vinculadas a continuación. Los resultados de otros sitios de prueba y las calificaciones de los usuarios también influyen en la elección. Este último fue útil porque no juzgaban sobre la base de números normativos y otros valores de laboratorio, que eran bastante inútiles, sino que enfatizaban las impresiones individuales.

Fuentes utilizadas: Stiftung Warentest (Edición 11/2022)

En un artículo separado, puede obtener más información sobre cómo en GIGA abordamos las recomendaciones y pruebas de productos:

A través de nuestra investigación, en GIGA queremos recomendarle los productos correctos y evitar malas compras. Tu confianza es importante para nosotros, por eso puedes contar con nosotros.

Yo mismo he estado lidiando con teléfonos celulares y teléfonos inteligentes durante años. Me han fascinado todas las generaciones, desde los clásicos de Nokia hasta los primeros teléfonos móviles plegables y deslizables hasta los teléfonos inteligentes. Personalmente, no solo las innovaciones técnicas son importantes para mí, sino también la sostenibilidad.

Finalmente, una nota sobre los precios: Siempre se esperan fuertes fluctuaciones de precios para los teléfonos inteligentes. Una vez que sale una nueva generación, las series anteriores pueden sufrir una rápida caída de precios, lo que significa que los modelos que alguna vez fueron caros de repente se ajustan a su presupuesto personal. Los eventos de negociación como el Black Friday o el Cyber ​​​​Monday tienen un fuerte impacto en los precios. Te mantenemos en nuestro vecindario Resumen de Transacciones Para estar al día con las ofertas actuales, vale la pena echar un vistazo regular a las ofertas especiales del día.

