Los mercados bursátiles de EE. UU. se están recuperando: Relajación en Wall Street

Como antes en Europa, los inversores estadounidenses reaccionaron con alivio ante la adquisición de emergencia de Credit Suisse por parte del banco suizo UBS. Sobre todo, se requerían valores estándar.

Después de la adquisición de emergencia de Credit Suisse, los inversionistas de Wall Street dieron un suspiro de alivio al comienzo de la semana. El índice Dow Jones y el S&P 500 más amplio subieron. El índice Dow Jones subió un 1,2 por ciento a 32.244 puntos, y el Standard & Poor’s 500 subió un 0,9 por ciento. El índice de tecnología Nasdaq fue un poco más ligero, agregando un 0,4 por ciento en más, a 11.675 puntos.

Los expertos de Lynx escriben que la situación en el mercado de valores de EE. UU. no parece dramática en este momento. De hecho, no solo el oro y los bonos, sino también el índice NASDAQ 100 ha obtenido fuertes ganancias durante la última semana. Y dado que las grandes acciones tecnológicas del Nasdaq están tan fuertemente representadas en el S&P 500 en todo el mercado como las acciones de la “vieja economía” del Dow Jones, la fortaleza relativa del Nasdaq también ayudó al S&P 500 a publicar ganancias semanales.

Las acciones de First Republic siguen bajo presión

El problemático banco regional estadounidense First Republic ha vuelto a preocupar a Wall Street, con acciones que se desploman un 50 por ciento en las horas pico. Al final, hubo una caída del 47 por ciento a $12,18. Los inversores ahuyentaron las especulaciones de que el prestamista regional podría necesitar una segunda inyección de efectivo en unos días.

Según un informe de prensa, JPMorgan y otros importantes bancos estadounidenses están hablando de ayudar al banco regional en problemas. Debido a las altas fluctuaciones de los precios, la cotización de las acciones se ha detenido varias veces. Once grandes bancos prometieron $ 30 mil millones para ayudar a First Republic el jueves. Gigantes de la industria como Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo se han sumado a este enfoque común.

La agencia de calificación Standard & Poor’s consideró que este “tal vez” no era suficiente. La Primera República estaba en problemas tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB). Fundado en 1985, el banco ocupa el puesto 14 en el país en términos de depósitos.