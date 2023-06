La Comisión de la Unión Europea presenta un proyecto de ley sobre el euro digital

A partir del: 28/06/2023 8:27

La Comisión de la UE quiere presentar hoy un proyecto de ley para introducir el euro digital. En el futuro, podría utilizarse como medio de pago electrónico en toda la Eurozona. Pero quedan muchas preguntas sin respuesta.

El efectivo es el rey. En Europa, esto significa principalmente dinero del banco central, que hasta ahora ha circulado en forma de billetes y monedas. Ahora todos los ciudadanos también deberían tener acceso al dinero del Banco Central Europeo (BCE) en forma digital.

Expertos financieros como Jens Holezcek, director de grupo de sistemas de pago digital de la Confederación Alemana Volksbanken y Raiffeisenbanken, creen que los temores de que esto podría ser el comienzo de la cancelación de efectivo son injustificados. “Mientras los consumidores exijan efectivo, los bancos continuarán brindándoles efectivo, una forma física de dinero del banco central”.

Es dudoso cómo terminará la admisión.

Sin embargo, en el futuro, los minoristas siempre tendrán que aceptar el euro digital como moneda de curso legal, tanto en la caja como en la tienda online. Además, todas las entidades financieras de la eurozona estarán obligadas a ofrecer a sus clientes servicios básicos relacionados con el euro digital de forma gratuita.

Sin embargo, aún no está claro si el euro digital también debería usarse en modelos comerciales puramente económicos, lamenta Marcus Ferber, miembro del Parlamento Europeo en CSU.

Por el contrario, significa que no cambiará mucho para los consumidores, según el experto financiero: “Tener efectivo o la posibilidad de realizar pagos a través de su cuenta corriente, con una variedad de opciones técnicas. Con un euro electrónico o un euro digital hay es solo una posibilidad adicional. Queda por ver si esto finalmente se aceptará, porque en particular las cuestiones de protección de datos y anonimato no han sido respondidas adecuadamente “. Para él “todo está a medias”.

Para la Comisión de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, el euro digital es ante todo un proyecto de prestigio. También existe la preocupación de que el dinero digital o las criptomonedas privadas de otros países se extiendan a Europa y reduzcan el papel del euro.

exactamente Posibles usos no está claro

Además, por supuesto, no se puede negar que cada vez más gente quiere pagar cada vez más digitalmente, dice el político europeo Damien Bossellager, que pertenece al grupo parlamentario de los Verdes en el parlamento: “La idea de que tengo una cuenta en el banco central banco en el que está mi billete puedo transferirlo a la cuenta del banco central de cualquier otro ciudadano, lo cual es, por supuesto, una cuestión interesante. Aquí también se pueden evitar muchos costes de transacción.

Sin embargo, si los consumidores pueden depositar su dinero en el banco central y recibir intereses sin riesgo en el futuro, se cerrarán muchos bancos. Esto tendrá consecuencias difíciles de calcular, por ejemplo, para la industria bancaria.

“Un euro digital podría tener sentido como una variante digital del efectivo”, dice Holezcek. “No tiene sentido comercializarlo completamente con él”.

Todavía hay muchas preguntas abiertas para que el BCE responda al implementar la ley. En este contexto, es poco probable que las deliberaciones sobre el proyecto finalicen antes de las elecciones europeas del próximo junio. Por lo tanto, el euro digital llegará en tres o cuatro años como muy pronto.