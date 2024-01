Los niveles altos de colesterol HDL pueden indicar demencia

24vita Enfermedades

de: Julián Gutman

Demasiado colesterol bueno puede tener efectos nocivos en el organismo. Ésta es la conclusión a la que llegaron los investigadores daneses. ¿Qué valores no se deben superar?

El colesterol HDL es la contraparte del colesterol LDL. El primero se considera “colesterol bueno” porque transporta el exceso de colesterol al hígado, donde se descompone. HDL significa lipoproteína de alta densidad, que se traduce en lipoproteína de alta densidad. Elimina, por así decirlo, el colesterol LDL malo y protege así los vasos sanguíneos. Esta capacidad del colesterol HDL conduce a un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad y evitar fumar puede aumentar el colesterol HDL.

Según la Lipid Association, se consideran apropiados un valor de colesterol HDL superior a 40 mg/dL para los hombres y más de 45 mg/dL para las mujeres y un valor de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) inferior a 115 mg/dL. Pero en el caso del colesterol HDL debes tener en cuenta que los valores no suben mucho.

Los niveles altos de colesterol HDL en la sangre pueden indicar la enfermedad de Alzheimer

Unos investigadores daneses pudieron demostrar que unos niveles elevados de colesterol bueno (HDL) en el plasma sanguíneo se asocian con un mayor riesgo de demencia. En una edición de Revistas especializadas investigación cardiovascular Escribe el equipo de investigación. Para Emily W. Kjeldsen del Hospital Universitario de Copenhague en Dinamarca: “Se ha demostrado que niveles muy altos de colesterol HDL en plasma están asociados con un mayor riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer, lo que sugiere que el colesterol HDL podría usarse como un biomarcador plasmático de fácil acceso para La enfermedad de Alzheimer”. Se puede utilizar una evaluación de riesgos individual”.

El colesterol HDL se considera el colesterol “bueno”. Pero los niveles altos pueden ser un signo de demencia. © r. rebman/imago

En comparación con sus homólogos con valores medios en el rango de 1,3-1,5 mmol/L, el riesgo de demencia era dos veces mayor en hombres con niveles de HDL de 2,2 mmol/L o superiores. Esta información es del portal especializado. Plataforma médica. Las mujeres tenían particularmente riesgo de desarrollar demencia con un valor superior a 3,2 mmol/L. En este grupo de mujeres, el riesgo aumentó hasta en un 45 por ciento.

