Un trabajador de la construcción desaparece sin dejar rastro en una fisura volcánica: un dramático rescate en Islandia

de: John Welty

Un trabajador de la construcción inspecciona una de las muchas grietas en Grindavik. © IMAGO/Raúl Moreno/SOPA Imágenes

En la ciudad islandesa de Grindavik, gravemente afectada por la actividad volcánica, un trabajador de la construcción cayó en una profunda grieta en el suelo. La gente lo busca desesperadamente.

Actualizado del 11 de enero a las 12:40 p.m.Desde hace más de 24 horas se lleva a cabo una búsqueda muy difícil del trabajador de la construcción desaparecido en Grindavik, Islandia. Es posible que el hombre cayera en una fisura volcánica mientras excavaba. Los informes indican que más de 200 personas participan ahora en la operación. ruv.es. Incluyendo rescatistas experimentados de montaña y roca.

Aún no está claro si la grieta tiene entre 20 y 30 metros de profundidad. No hay información confirmada sobre la profundidad de la grieta, escribió el portal de noticias islandés. mbl.es Se refiere al portavoz de la policía. Pero según él, el agua del fondo es profunda. No está claro si en la búsqueda también se utilizarán buzos, además de cámaras submarinas controladas remotamente. mascarilla Sigue abierto.

Actualización del 11 de enero a las 7:45 a. m.: Un trabajador de la construcción cayó el miércoles en una fisura volcánica en la ciudad costera islandesa de Grindavik. El trabajo de investigación continúa. Mediante una plataforma, equipos de rescate de dos personas descienden al hueco, como si fuera un cargador. mascarilla Citado por una agencia de noticias. mencionado. Un portavoz de la empresa dijo: “La plataforma ha sido protegida para que sea completamente seguro enviar a la gente hacia abajo”.

Y añadió: “La situación en la región es muy difícil”. Esto se debe especialmente al tipo de grieta. Aunque la grieta no parece grande en el suelo, se hace más grande a medida que desciende.

Drama en Islandia: un trabajador de la construcción desaparece en una fisura volcánica sin dejar rastro

Nuestro informe inicial del 10 de enero de 2024: Grindavík – Se produjo un accidente en la ciudad costera de Grindavík, en el sur de la península islandesa. Según informes policiales, un trabajador de la construcción que intentaba tapar una grieta en el suelo de una casa unifamiliar fue tragado por el suelo cuando el terreno se abrió repentinamente debajo de él.

Desde los terremotos provocados por la nueva actividad volcánica del pasado mes de noviembre, la ciudad sufre profundas grietas en el suelo. Grindavik fue evacuada por temor a una erupción volcánica en la ciudad.

Después de que en diciembre se produjera una aterradora erupción volcánica más al norte y la actividad pareciera estar desplazándose hacia el norte, se permitió a los residentes de la ciudad regresar. Ahora se reparan los daños causados ​​por grietas profundas. El incidente también ocurrió el miércoles (10 de enero).

Accidente en Islandia: mientras trabajaba, el suelo se deslizó repentinamente hacia las profundidades

La policía tomó conocimiento de la revista. mascarilla Según los informes, a las 11 de la mañana nos informaron que un hombre había caído en una grieta creada cuando el suelo debajo de los equipos de trabajo se hundió. Se suponía que debía tapar una grieta al lado de una de las casas para no poner en peligro la estabilidad del edificio. Según la agencia de noticias, la grieta ya había sido rellenada y una máquina compactadora de suelo estaba trabajando en la superficie cuando se produjo el accidente. No hubo otros testigos del accidente, por lo que el trabajador se encontraba solo. Su herramienta de trabajo fue encontrada en la grieta.

Se dice que la brecha es muy profunda. Las grietas y agujeros que aparecieron tras los terremotos que azotaron Grindavik en noviembre fueron fuertes mascarilla De 25 a 30 metros de profundidad bajo el agua subterránea. Uno de los periodistas describió las condiciones de la operación de búsqueda como difíciles, ya que, además de la oscuridad, se vio obstaculizada por el viento y la lluvia.

La operación de rescate en Islandia continuará durante la noche si es necesario

“Hemos decidido continuar la búsqueda hasta encontrar al hombre”, dijo en el noticiero de la noche Alvar Ludviksson, jefe de policía del distrito de Sodornes. Estación 2. Se asegura el entorno de trabajo para el equipo de rescate y luego comienzan las labores de rescate. Los equipos de rescate buscarán durante toda la noche si es necesario. Ahora se vuelve a perforar la incisión rellena.

Aunque el peligro volcánico parece haberse evitado por el momento en Grindavik, se esperan nuevas erupciones en el norte y el este.