No subestimes los niveles altos de azúcar | aponet.de

“Si tuviera la oportunidad nuevamente, habría monitoreado mejor mis niveles de azúcar desde el principio”, dice Walter Staab. El hombre de 63 años recuerda cuatro años llenos de acontecimientos: pérdida rápida de la visión, cirugía ocular, amputación de tres dedos y la inserción de un stent para mejorar la circulación en la pierna derecha. Su nivel de azúcar en la sangre a largo plazo fue 13 veces mayor. Está mejorando ahora. Su vista ha vuelto a más del 50 por ciento, puede trabajar de nuevo y la inflamación de sus pies ha disminuido.

Muy rara vez en los exámenes.

El cuerpo no les dice a todos de manera grosera que tienen demasiada azúcar en la sangre. Pero los altos valores no deben subestimarse: “Al principio, cometí el error de no tomarme la enfermedad en serio. Cuando me diagnosticaron diabetes tipo 2 a principios de mis cincuenta, solo tomaba pastillas con poca frecuencia y rara vez en el check-in”. citas”, dice Stabb. Un error muy humano, que además ocurre fácilmente porque al principio no te sientes diabético. Esto también fue confirmado por el profesor Dr. Thomas Haack, diabetólogo y médico jefe de la Clínica de Diabetes en Bad Mergentheim: “Los síntomas a menudo disminuyen repentinamente a niveles elevados de azúcar en la sangre. Síntomas como fatiga, trastornos visuales temporales o disminución del rendimiento pueden ocurrir en algunos pacientes solo a niveles superiores a 300 mg. /dl”.

Dado que no hay dos días de diabetes iguales, los valores elevados son normales de vez en cuando. “Si solo aumenta por un corto tiempo, por ejemplo, como parte de un resfriado o gripe o estrés severo, no es trágico”, asegura Hack. Sin embargo, los niveles persistentemente altos que superan los 180 mg/dl a menudo dejan marcas permanentes. En el transcurso de ocho a diez años, pueden ocurrir daños consecuentes en los ojos, los riñones, los pies y el sistema cardiovascular.

Dieta, ejercicio y medicación.

La buena noticia: con el tratamiento adecuado, se pueden controlar los malos valores y reducir drásticamente los daños adicionales. La dieta ciertamente juega un papel en esto. El entrenamiento con ejercicios para la diabetes lo ayuda a comprender mejor las conexiones y compartir ideas con otras personas afectadas. “A menudo, ajustar el tratamiento ayuda, por ejemplo, con una combinación de diferentes medicamentos. Además, especialmente en la diabetes tipo 2, el ejercicio contribuye significativamente a reducir los niveles elevados”, informa Hack. Hoy en día, hay disponibles varios preparados modernos que a veces no solo reducen el azúcar en la sangre, sino que también reducen el peso y el riesgo de enfermedades cardíacas y renales. Las inyecciones de insulina son otra opción de tratamiento.

Si los niveles de azúcar en la sangre no se pueden controlar en la vida diaria, será útil una hospitalización en un hospital o en una clínica especializada en diabetes. Hack: “Entonces podemos verificar los factores que hacen que los valores aumenten. Esto puede ser, por ejemplo, errores en la estimación de carbohidratos y cantidades, pero también problemas con la implementación del tratamiento o el estrés”. La terapia con insulina, que a veces es solo temporal, puede ayudar a reducir los niveles de manera efectiva. El nuevo tratamiento de Walter Staab funciona bien. Pudo reducir el nivel de azúcar en la sangre a largo plazo casi a la mitad.