Los nuevos diputados argentinos, el basurero que lleva las voces de la calle a la política – noticias

Redoble de tambores, confeti, espuma de fiesta de latas: Natalia Jaracho acompañó a varios cientos de personas en su camino al edificio del Congreso.

“¡Lo juro por los recolectores de basura del país!”

Recolector de basura como diputado, esta es una pequeña revolución en Argentina. El joven de 32 años se sube a la caja de una camioneta, que hace las veces de plataforma: “Nosotros no pudimos hacer eso, nos convenciste de que no estábamos lo suficientemente calificados”, grita Jaracho al micrófono. “La política ya no puede regirse por juicios y relaciones. Protegeré los intereses de los pobres”.

Natalia Jaracho, de 32 años, en su oficina en el edificio del parlamento. En lugar de pantalones de traje elegante, la ropa de los recolectores de basura fue reemplazada por MP.

En la marcha para prestar juramento en el Parlamento, intenta sonreír, pero a veces el dolor de espalda pasa. El hombre de 32 años dijo que los carritos que arrastraba durante años por las calles de Buenos Aires eran demasiado pesados. Jaracho tuvo que dejar la escuela a los 13 años y estaba recolectando artículos reciclables. “¿Juras por Dios y por tu patria?” Pregunta el presidente del Parlamento. “A los basureros ya la lucha de los pobres de nuestro país, sí, lo juro”, responde Jaracho.

La política ya no debe regirse por pleitos y relaciones. Protegeré los intereses de los pobres.

No se cambió de ropa para el juramento del cargo en el Congreso, sino que vestía ropa de trabajo. Como las decenas de miles de recolectores de basura en las calles de Argentina: camisa morada, pantalón morado, ambos con líneas reflectantes de seguridad.

Más protección del medio ambiente y mucha esperanza

Como muchos países de América del Sur, Argentina tiene una baja tasa de reciclaje de solo el seis por ciento. Muchas gracias a los recolectores de basura por ser tan reciclados. Después de la quiebra del estado en 2001, más y más personas comenzaron a buscar algo reciclable en su basura. Primero objetaron las empresas de basura: recolectores de tarjetas, “Cardonaros”, Ellos robarán su basura. Pero las continuas protestas de la realidad social y de la comunidad de recolectores de basura lograron que la resistencia se redujera al menos un poco.

Recolectores de basura en movimiento: los lugareños tiran todos los artículos reciclables en un contenedor de reciclaje verde. Clasifique los "reciprocadores" a mano y saque todos los reutilizables.

Durante mucho tiempo se han llamado a sí mismos “recicladores”., Se formaron en una alianza. Hay 150.000 personas en todo el país, unas 20.000 de las cuales ahora trabajan en cooperativas, algunas de las cuales trabajan con las administraciones locales.

Hoy digo con orgullo: he estado sirviendo a la comunidad y al medio ambiente.

“Me daría vergüenza buscar algo útil en la basura de otras personas”, dice Natalia Jaracho. “Hoy con orgullo digo: soy un trabajador, hago un servicio a la comunidad, al medio ambiente”.

Entrevista: “Para nosotros, las cifras de pobreza no son solo números”

SRF News: ¿Cómo te sientes acerca de tu nueva responsabilidad como parlamentaria?

Natalia Jaracho: Al principio no estaba cómoda en el Congreso. Y me pregunté: ¿Qué puedo aportar? Lo sé hoy: experiencia de vida, experiencia de realidad. Para nosotros, las cifras de pobreza no son solo números. Sabemos lo que son. Los precios cada vez mayores en Argentina son insoportables. Necesitamos cambiar la sociedad, especialmente en un país desigual como Argentina. Creo firmemente que necesitamos una renta básica incondicional. Ha estado involucrado en política durante mucho tiempo. ¿De qué estás particularmente orgulloso?

Para mí, la protección del medio ambiente ha sido durante mucho tiempo para la gente de clase media que quiere salvar las ballenas o los bosques. Pero luego me di cuenta: todos promovemos la protección del medio ambiente. Comenzamos a recolectar basura según fuera necesario. Pudimos cambiar la agenda. Reciclaje, integración social a través del trabajo en cooperativas, ahora hemos propuesto una ley que eliminaría el plástico desechable. Esto no quiere decir que todo esté bien: la ley aún no ha sido aprobada y hay oposición. También hay una falta de inclusión social. Muchas empresas todavía trabajan en basureros, sin saneamiento y sin techo. Tenemos una La tasa de pobreza en Argentina es de alrededor del 40 por ciento. Y la alta inflación, que afecta especialmente a los pobres, hizo que el pan les resultara demasiado caro. Pero ahora los temas de importancia nacional podrían comenzar de abajo hacia arriba. ¿Que recomiendas?

Todo el mundo habla de la deuda externa, y el Fondo Monetario Internacional monitorea cómo nos va cada tres meses. Recomiendo: hablamos de deuda interna y tomamos una decisión cada tres meses. ¿Cuántas personas viven por debajo del umbral de la pobreza? ¿Es posible asegurar que tengan suficiente para comer con una renta básica incondicional? ¿Cómo urbanizar barrios marginales? También tenemos que investigar qué pasó con el dinero que el Fondo Monetario Internacional pagó a la Argentina. Porque al final no es un gobierno el que paga esta deuda, sino todos nosotros. Por ejemplo, cuando no hay escuelas o cuando el sistema de salud pública tiene fondos insuficientes. Karen Naundorf fue entrevistada.

Los recolectores de basura suelen ir en parejas como Rafa Candia y Roberto Medina: uno sujeta la tapa de un contenedor de reciclaje verde y el otro entra. Luego recogen todo lo reciclable de grandes contenedores verdes en los que los vecinos tiran todo: vidrio, cartón, plástico.

Roberto Medina a la izquierda, Rafa Candia a la derecha. Recolectan materiales reciclables para la Cooperativa Madreselva – Candia exige leyes para mejorar la segregación de residuos.

“Estamos orgullosos de tener por fin un representante en el parlamento”, dice Rafa Kandia, quien lleva casi veinte años buscando materiales reciclables.

Sus expectativas sobre Natalia Zaracho son altas: “Los viejos recolectores de basura necesitan apoyo, necesitamos mejores salarios, necesitamos leyes. La gente separará la basura y la reciclará con normalidad”.

Candia y Medina trabajan para la Cooperativa Madreselva, una de las doce empresas organizadas por recolectores de basura que se dedican a la segregación de residuos en la capital argentina.

Los artículos se piden en la Cooperativa Madreselva: los trabajadores reciben salarios exiguos. Sin embargo, usted está en una mejor posición que muchos sin trabajo.

20.000 paise es el salario base de un recolector de basura, equivalente a 171 francos. Además, hay 15 pesos, 13 centavos el kilo, de materiales reciclados recolectados. Es un trabajo duro, no es suficiente para sobrevivir. “Tenemos suerte”, dijo Rafa Kandia. “Otros están celosos de nuestro lugar en la cooperativa”.

La mayoría de las personas que trabajan en la cooperativa llevan años recogiendo basura sin ningún ingreso. Está bien hablar con cualquiera aquí: todos creen que la tasa de reciclaje aumentará y que las cooperativas podrán conseguir más miembros.

Los miembros de la cooperativa organizan conferencias en escuelas y lugares públicos. Allí explican cómo funciona la separación de residuos o cómo se hace el humus a partir de los residuos de cocina.

Los recolectores de basura enseñan a la clase media una lección sobre protección ambiental: los miembros de la cooperativa explican cómo los desechos de alimentos se convierten en abono.

Este es el éxito único de los “receptores”: enseñan conciencia ambiental a los habitantes de los barrios marginales, a menudo los barrios estigmatizados de clase media.

Rafia Kandia y su mujer Sandra almuerzan con los niños. El hecho de que el recolector de basura se siente en el parlamento da mucha confianza a ambos padres, especialmente cuando se trata del futuro de sus hijos.

Desde que hubo un basurero en el parlamento, Rafa Kandia y su mujer Sandra llevan animando a sus hijos a soñar: “Queremos que se acerquen a Natty. Ella ha abierto nuevos caminos. Esto vale para todos los hijos de los basureros. Ahora ya sabes hasta dónde puede llegar un recolector de basura. Adiós.