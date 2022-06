Nueva competencia allana el camino para el desarrollo sustentable del fútbol femenino en Argentina

La UAI Urquiza ganó la primera edición de la Copa Federal de Fútbol Femenino, a la que asistieron más de 400 clubes de 44 ligas argentinas. Plan de desarrollo avanzado de la FIFA Está financiado. Los partidos relacionados con la temporada 2021 se pospusieron debido a la epidemia de Govt-19 y esta es una parte integral Estrategia Fútbol Femenino 2021-2025 De la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que fue otorgado en 2020 y cuenta con el apoyo de la FIFA. En este marco, la FIFA aporta USD 900.000 a través de su programa Forward para implementar las tres primeras ediciones de la competencia. Luis Castro, jefe de desarrollo de la AFA, dijo a FIFA.com que “la competencia es el motor del desarrollo, uno de los objetivos estratégicos del programa Copa Federal”. “En conjunto con Conceio Federal [Anm. D. Red.: Gremium des AFA, das für den Fussballbetrieb im Landesinneren zuständig ist] Hemos incluido clubes en un torneo nacional que no es propiedad directa de la AFA. La federación del juego tiene un efecto multiplicador con impactos a corto, mediano y largo plazo”, enfatiza.

“El balance es muy positivo”, dijo a FIFA.com Diego Turns, vicepresidente de la selección femenina de fútbol de la AFA. “Este trofeo es necesario para involucrar al interior del país de competencia. Sabemos que a muchos jugadores se les debe dar la oportunidad de expresarse, pero también sabemos que podemos crear las condiciones e incentivos para el crecimiento de sus clubes. Desempeñarse mejor con más participación”. Resulta la importancia de tener un canal de TV para contar desde la primera edición. “Tener un contrato de TV (con TV Pública y DeporTV) nos ayuda a ver. Antes transmitían partidos de liga y ahora apoyan la Copa Federal. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero muchos partidos tienen mejores ratings que este. Partidos de fútbol masculino”. Las finales no televisivas fueron retransmitidas en directo Canal de YouTube de AFA Desarrollo Emitido y recibido más de 100.000 visitas. Además, 60 periodistas fueron reconocidos por la final.

Paula Choto, jefa del departamento de fútbol femenino del Conceijo Federal de la AFA y secretaria de Desarrollo, expresó su emoción tras la final. “Hace cinco años hubiera sido impensable. La buena cooperación con la FIFA es el factor decisivo. No queremos esperar mejoras. Hay que cambiar mucho más, pero nuestro objetivo es crear un fútbol femenino diferente. Choto insiste en que los ocho finalistas del Concejio Federals ya acumularon una valiosa experiencia recorriendo cientos de kilómetros en las rondas preliminares.

Diana Tarifeno, representante del Lona Park Barilocchi y luego arquera, es la única representante federal de Concepción que llegó a los cuartos de final tras vencer en los penales al club de la máxima categoría L Borveni. “Armar al equipo fue difícil. Recorrimos más de 800 km en la ronda de clasificación y luego recorrimos 1300 km hasta Buenos Aires, pero valió la pena”. Previo al partido de cuartos de final ante Rosario Central, el arquero titular dio positivo por Covit-19, y como el arquero suplente no tuvo tiempo de su cuerpo técnico, Tarifeño, quien fue el defensa hasta la lesión en el tobillo, rápidamente puso la guantes de portero. “¡Vanina Korea, la arquera internacional, estaba en la portería contraria! La vi y no podía creerlo. Luego me tomé una selfie con ella”, dice emocionado.