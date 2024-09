Los pedidos anticipados para la nueva PlayStation 5 comenzarán en unos días

Los fanáticos tuvieron que esperar cuatro años completos para recibir una señal oficial de Sony. Ahora finalmente hay claridad sobre la Playstation 5 Pro: ha aparecido una importante actualización para la consola más popular del mundo El 7 de noviembre de 2024. El anuncio lo hizo Mark Cerny, ingeniero jefe de la PS5, durante una presentación de Sony el 10 de septiembre. Ahora también se ha fijado el precio: ¡unos impresionantes 799 euros!

Puedes reservar la PS5 Pro A partir del 26 de septiembre. Le mostraremos qué minoristas probablemente ofrecerán la consola premium y qué contiene.

Playstation 5 Pro: pedidos anticipados disponibles pronto

Cuando los pedidos anticipados comiencen el 26 de septiembre, es probable que solo Sony acepte los primeros pedidos:

>>Reserva PS5 Pro directamente desde Sony

Con toda probabilidad, los pedidos anticipados comenzarán solo en las tiendas oficiales en línea. El 10 de octubre. Entonces deberías estar atento a los siguientes minoristas:

>>Reserva la PS5 Pro en Amazon

>>Reserva PS5 Pro en MediaMarkt

>>Reserva la PS5 Pro de Saturn

>>Reserva PS5 Pro de OTTO

Sin embargo, las fechas mencionadas no son fijas. La fase de reserva puede posponerse en cualquier momento. Lo mantendremos informado aquí.

Si el precio de la PS5 Pro es un poco alto para ti, pero quieres jugar a los últimos juegos de PS5, el juego normal también merece la pena. PlayStation 5 delgada.

Detalles técnicos sobre la PS5 Pro

Al igual que con la Playstation 4, la incorporación de “Pro” significa más potencia y mejor rendimiento gráfico. Así es como se supone que se ve la Vista Clásica en PS5 Pro en comparación con Playstation 5 45 por ciento más rápido destacar. También debería ser posible elegir una combinación de modo de fidelidad y rendimiento para algunos de los juegos que se ofrecen. Por ejemplo, puedes jugar “The Last of Us 2” en modo gráfico. A 60 en lugar de 30 cuadros por segundo Jugar. Mejor échale un vistazo por ti mismo:

Pero la nueva tecnología es probablemente el mayor factor de cambio: PSSR (Espectrograma de súper resolución de PlayStation). Esta función utiliza el aprendizaje automático para crear imágenes adicionales. Más precisamente, más píxeles visibles, lo que también reduce la carga del hardware. Sony claramente está siguiendo el ejemplo de Nvidia (DLSS) y AMD (FSR), que ya están sumando puntos con patentes de inteligencia artificial similares para PC de alta gama.

Especialmente cuando Trazado de rayos en tiempo real PSSR contribuirá a triplicar el rendimiento. Gracias a la tecnología de trazado de rayos, el juego puede mostrar luz indirecta que se refleja en las esquinas, objetos semitransparentes a través de los cuales brilla la luz y efectos de sombras realistas.

Al igual que la Playstation 4 Pro, la PS5 Pro también tiene uno Modo de impulso. Según uno Comunicado de prensa de Sony Un total de 8.500 juegos en PS4 y PS5 recibirán un aumento de rendimiento automático Velocidad de fotogramas más estable Además Mayor resolución dinámica Debe presentarse.

Sin embargo, con el mando DualSense nada cambia en absoluto. ¿Por qué debería ser así? Un gamepad con retroalimentación háptica y disparadores adaptativos ha demostrado su eficacia. Opcionalmente, puedes ampliar tu PS5 Pro Digital Edition con un disco externo. Sony ya ha introducido esta característica en sus modelos delgados.

Diseño de PS5 Pro

Para muchos jugadores, el diseño de una consola de juegos también juega un papel importante y, a menudo, llama la atención en la sala de juegos. La característica más llamativa de la PS5 Pro es Tres líneas negrasLo que te muestra directamente: ¡el modelo premium ya está aquí! Al igual que en los modelos anteriores, los paneles laterales de la versión Pro se pueden quitar y reemplazar.

