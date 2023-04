Los planes secretos de Rusia han sido expuestos: cómo Putin quiere infiltrarse en el Báltico

Página principal Política

de: Género de Kiefmeyer

está dividido

También quiere atacar los países bálticos con una guerra híbrida: el presidente ruso Vladimir Putin. © Mikhail Klimentyev / Lino Mirgeler / dpa / Montaje

Ataque a la soberanía: Putin quiere controlar los países bálticos. Esto es lo que revelaron los documentos secretos del Kremlin. ¿Puede la OTAN enfrentarse a algo?

Moscú/Bruselas – Fortalecer los vínculos de los lituanos pro-rusos con Rusia, construir más escuelas de habla rusa en Letonia o financiar los medios de comunicación pro-Moscú en Estonia: Rusia Ella quiere restaurar su antigua influencia en los estados bálticos. Servicios secretos del presidente Vladimir Putin Se dice que tienes uno Plan de acción para penetrar en las ex repúblicas soviéticas desarrollado. Los países bálticos de la OTAN en particular están siendo atacados. Pero, ¿puede hacerse realidad el sueño de la Gran Rusia? Los expertos no están seguros.

Planes secretos revelados: Putin quiere reducir la influencia de la OTAN y la Unión Europea en los estados bálticos

desde el comienzo guerra de ucrania El temor en los países bálticos de un ataque ruso a la soberanía es palpable. Los planes secretos encargados por Putin muestran que los temores en Estonia, Lituania y Letonia son infundados.

Me gusta la búsqueda de grupo Süddeutscher Zeitung (SZ)El NDR y el WDR revelaron que la “Dirección Presidencial para la Cooperación Transfronteriza” ha desarrollado escenarios concretos en el verano de 2021 en los que se puede controlar el estado de ánimo y la opinión en las antiguas repúblicas soviéticas a favor de Moscú, a nivel económico, político y social. . En consecuencia, existen planes individuales exactos para cada uno de los tres países.

Estonia, Lituania y Letonia: Putin considera a los países como esferas de influencia soviéticas

Para el régimen de Putin, los estados bálticos juegan un papel central en la búsqueda del poder. Estonia, Lituania y Letonia han sido miembros de la OTAN y la Unión Europea desde 2004. Desde que se alejaron de Rusia, los tres países han adoptado una postura fuertemente “hostil” hacia Moscú en la UE, según el politólogo Marius Lourinavicius. SZ. La influencia de los estados bálticos podría dañar los intereses rusos en todo el mundo, razón por la cual Moscú declaró una guerra mixta a estos países.

El propio Putin todavía considera que los países bálticos son una esfera de influencia rusa. Hace más de dos años, en su discurso con motivo del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, indicó que Estonia, Lituania y Letonia estaban vinculadas contractualmente con Rusia en 1939, con el consentimiento de las autoridades bálticas. En este contexto, Putin habló de “fusión”. A diferencia de muchos bálticos, que históricamente tienden a asumir la anexión.

Putin recibió un impulso inesperado en su toma de los países bálticos solo unos días antes. Por ejemplo, el embajador de China en Francia, Lu Shay, cuestionó principalmente la soberanía de los países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. En una discusión sobre el estatus legal internacional de Crimea ocupada en la guerra de Ucrania, el diplomático dijo según El espejo diario En la televisión francesa: “Incluso los países de la antigua Unión Soviética no tienen un estatus efectivo en el derecho internacional porque no existe un acuerdo internacional para materializar su estatus como estados soberanos”. Estados bálticos.

Putin y los países bálticos: ¿La OTAN protegerá de la escalada de la guerra de Ucrania?

Pero, ¿cuán exitoso es el régimen de Putin en su estrategia? El hecho de que un ataque ruso directo sería muy poco realista dada la pertenencia a la OTAN también es evidente en el Kremlin. Entonces este escenario no se usó en los planes secretos. En cambio, Rusia está totalmente comprometida a influir en las fuerzas prorrusas restantes en los estados. A los políticos que quieran avivar un rumbo antioccidental se les debería ofrecer cooperación económica a cambio. Aquí, el suministro de gas y petróleo rusos debería actuar como un señuelo.

Sin embargo, la estrategia del régimen de Putin tiene sus inconvenientes. Con el ataque a Ucrania, Rusia no solo perdió su poder económico debido a las sanciones internacionales, sino que también fortaleció sus relaciones con Occidente en los estados bálticos. Los tres países están acelerando la independencia de los suministros energéticos domésticos. Y solo recientemente, por ejemplo, el Primer Ministro Kadja Klass fue confirmado en el cargo en Estonia. El político es un ferviente opositor de la guerra de agresión de Putin.

El ejército alemán en el Báltico: la OTAN refuerza el flanco oriental frente a Putin

Las advertencias de Lituania, Estonia y Lituania de que el conflicto ucraniano podría, en principio, extenderse a otros países en la antigua esfera de influencia de Rusia se están tomando muy en serio dentro de la OTAN. Así es como debería ser Fortalecimiento del ala oriental de la coalición en el contexto de la guerra de Ucrania.

La Bundeswehr está estacionada actualmente con varias unidades en el Báltico. Esta cooperación se ampliará aún más. “Una mejor coordinación tiene un mayor efecto disuasorio”, dijo el secretario de Defensa. boris pistorius (Partido Socialdemócrata) hace unas semanas después de la reunión de la OTAN. Se necesita una cooperación más intensa porque los estados bálticos son una parte particularmente expuesta de la alianza.

Hasta ahora, por consideración a los intereses rusos, la OTAN se ha abstenido de colocar armas o sistemas de misiles de forma permanente en las fronteras de Putin. Pero desde el estallido de la Guerra Ruso-Ucraniana, su moderación anterior ha comenzado a desmoronarse. La coalición planea celebrar una cumbre en Vilnius en junio. También debería discutirse el fortalecimiento de la presencia de la OTAN en los países bálticos.

Expansión de la OTAN: la creciente alianza de defensa Ver galería de fotos

En este contexto, los estados bálticos no quieren dar demasiada importancia al documento de estrategia ruso que ha surgido ahora. Un alto funcionario de inteligencia occidental habló con SZ Que los planes del Kremlin del verano de 2021 no han tenido mucho éxito hasta ahora en los países bálticos, también porque los estados bálticos se han acercado a Occidente como resultado de la guerra contra Ucrania. Agregó que incluso en la política rusa, una “pequeña minoría” todavía creía que los países bálticos podrían ser “recuperados”. (jkf)