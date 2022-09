Los precios de la electricidad no son una conspiración

La planta de energía más cara que necesitamos fija el precio; eso se puede cambiar, pero no es una trama oscura.

“¡Escuchemos a la ciencia!Este eslogan se puede escuchar en diferentes ámbitos: por ejemplo, cuando se trata de virus y epidemias, o en relación con el cambio climático. Esto es también. Es extraño que apenas se escuche esta petición cuando se trata de Cuestiones económicas Funciona, es una pena. Porque también debemos tomar decisiones económicas sobre una base científica tanto como sea posible.

Los tonos de la teoría de la conspiración casi se pueden escuchar en la discusión sobre Subida del precio de la energía Escucho: la central eléctrica más cara que se necesita para cubrir la demanda de electricidad determina el precio, ¿cómo es eso? ¡escándalo! ¿A quién se le ocurrió una regla tan estúpida? La protesta pública se desvanece rápidamente, y eso es comprensible. Pero también puede simplemente hacer lo que debe hacer en otros campos: preguntar a los científicos.

El precio justo para el jugo de manzana

Luego explican que ese es el principio básico. precio de mercado Comportamiento. Imaginemos que vivimos en un pequeño pueblo y producimos jugo de manzana. Tenemos un gran huerto y hay montones de manzanas en el prado, solo tenemos que recolectarlas y procesarlas en nuestra prensa de manzanas. 80 litros Podemos producir jugo de manzana todos los días si lo usamos 1 euro por litro Venta, nos merece la pena.

Nuestro vecino también tiene una prensa de frutas, pero no tiene huerto y primero tiene que comprar manzanas. Por lo tanto, vender jugo es beneficioso para él solo cuando es 2 euros el litro Recibir. Suponga que la demanda de jugo de manzana en el pueblo es 100 litros por día (No hay otros proveedores y no hay diferencia entre los diferentes tipos de jugo de manzana). ¿Cuál será entonces el precio de mercado?

Por supuesto que puedo vender a un euro el litro, pero no puedo cubrir la demanda por mi cuenta. Entonces habrá gente que tendrá que comprar el jugo más caro. Así que lo sé: puedo subir mi precio justo por debajo del precio de la competencia y la gente seguirá prefiriendo comprarme sidra. O alguien me ofrece voluntariamente un precio superior al euro que pido, porque ve que llevo demasiado tiempo en la cola o tendrá que comprar al proveedor más caro.

El precio es donde se encuentran la oferta y la demanda

El factor decisivo en el precio del jugo de manzana también está presente en este modelo simplificado. El último litro de jugo de manzana.Necesario para satisfacer la demanda, no mi costo por litro en producción. Esto no es malicioso, esto no es una conspiración, nadie lo decidió en salas de reuniones secretas, pero ese es un precio que lógicamente resulta en un mercado libre.

Por supuesto, esto no significa que el mercado sea sagrado, siempre cierto, y no deba verse afectado. Por supuesto que puedes cambiar las reglas del mercado – al Intervención gubernamental. Puedes gravar determinadas cosas, puedes pagar subvenciones, puedes comprar sidra y puedes repartir raciones de sidra. En el caso de la electricidad y el gas, quizás sea necesaria la intervención del gobierno para evitar lo peor. Pero nadie debería pretender que los propios mecanismos del mercado son maliciosos o el resultado de oscuras maquinaciones.

es un poco asi gravedad: Es la razón por la que no podemos volar. Puede que lo encontremos mal, pero no tiene sentido emocionarse o asumir que el hecho de que la gravedad nos está empujando hacia el centro de la Tierra es una trama oscura.

Pero podemos construir aviones; no estamos eludiendo la gravedad con esto, sino que estamos interviniendo de manera específica para cambiar sus consecuencias. De manera similar, también se puede intervenir en el mercado para garantizar el bienestar, no desafiando las leyes de la economía, sino usándolas sabiamente.

Si queremos saber cuál es la mejor manera de hacer esto, debemos hablar con las personas que lo tratan científicamente. La economía a menudo tiene mucho que ver con la ideología; esto es un problema y complica las cosas. Pero la ideología por sí sola ciertamente no es una buena alternativa a la economía.