“Porque esta persona está sonriendo en la India”: un profesor de matemáticas rompe su diploma de escuela secundaria en Renania del Norte-Westfalia

de: max müller

Según el profesor, el Abitur matemático alemán no tiene buena reputación © Bernd Wüstneck / dpa

Bernhard Kreutz compara los requisitos escolares en India con NRW. El profesor de matemáticas llegó a una conclusión devastadora. El Ministerio de Educación respondió.

Paderborn – Algo tiene que pasar en el sistema educativo alemán. Todos están de acuerdo en esto: políticos, maestros, padres y estudiantes. Pero pasa esto: nada. A la fallida Cumbre de Educación de la Ministra Bettina Stark-Witzinger (FDP), en la que casi ningún Ministro de Educación participó, le siguió la Conferencia de Ministros de Educación. Viene, Para que coincida con el diploma de escuela secundaria.

Pero, ¿es la cuestión de cómo unir el Abitur en Bremen y Sajonia-Anhalt el verdadero problema en las escuelas alemanas? No por Bernhard Creutz. El 21 de febrero, un profesor de matemáticas de Paderborn subió un vídeo a YouTube. Sus clics suelen estar en el rango de cuatro dígitos. Este video se destaca con más de 160,000 visitas. Parece tocar un nervio. Creutz se sienta frente a una pared de libros. Habla con calma, realismo y calma. Su entusiasmo es grande.

Porque Krötz está experimentando de primera mano qué tan preparado está un Abitur para obtener un título en matemáticas. Su conclusión reconfortante: En absoluto. Los estudiantes de primer trimestre son “principiantes en matemáticas”. La enseñanza muy superficial en la escuela secundaria será responsable de esto. “Uno solo puede sonreír ante las demandas en el campo científico en Asia”, dice Creutz.

Profesor de matemáticas: los estudiantes alemanes se verán abrumados en la India

Creutz es concreto en sus interpretaciones. Compara las asignaciones de exámenes de India con los requisitos en Renania del Norte-Westfalia. Creutz eligió el Examen de ingreso conjunto (JEE) como referencia. Es la prueba más importante en la India. Quienes lo dominan pueden elegir la universidad. Krötz realiza la prueba por separado y llega a la conclusión de que casi ningún estudiante alemán aprobará esta prueba. La tasa de fracaso también es alta en India. De 400.000 estudiantes, solo 10.000 respondieron correctamente la mitad de los problemas. Pero mucho más importante para Creutz: ningún estudiante indio cae por debajo del percentil 15. Esto también se debe al límite de tiempo muy estricto de tres horas. El profesor de matemáticas está convencido de que, con más tiempo, muchos indios pueden administrar al menos un tercio de los suyos. No confía en que los estudiantes alemanes hagan esto.

Bernhard Creutz es profesor de Matemáticas en la Universidad de Paderborn. © Prof. Dr. Bernhard Creutz / YouTube

También existe la necesidad de más científicos bien capacitados en este país. Y lo más importante: científicas bien entrenadas. Alrededor de un tercio de los estudiantes son mujeres y dos tercios son hombres. En las áreas de desarrollo de software y tecnología de la información en particular, las empresas se quejan de la falta de jóvenes. Según la Asociación de Empresarios de NRW, la escasez de trabajadores calificados en los campos MINT (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología) ya es “un peligro real para el lugar de trabajo, nuestra prosperidad y también para la transformación”.

Con los requisitos locales, dice Creutz, no se puede controlar este problema. Desglosó un borrador de un nuevo plan de estudios básico de matemáticas, aún por publicar. Todavía no está claro de dónde sacó el diseño. Conclusión de Creutz: Las tareas son muy fáciles.

Educación escolar en la India: un mayor enfoque en la ciencia

Un viento bastante diferente, presión para realizar, cuidado en la India. Allí, toda la educación escolar es más exigente y más enfocada en las ciencias naturales, dice Kreutz. Si un estudiante indio se concentra en materias MINT, tiene seis horas de matemáticas, química y física por semana. Más otras seis horas de biología o informática.

La crítica se separa de los funcionarios. “En el respectivo examen JEE indio, se evalúa el conocimiento en muchas áreas que solo se imparten en un título universitario. En este contexto, la comparación de JEE-Advanced con el New Draft Core Curriculum for Mathematics for Upper School parece inapropiada”, dice. Ministerio de Educación en NRW. Además, el video muestra una versión del borrador del plan de estudios básico “que es sustancialmente inconsistente con la versión publicada”.

En lenguaje simple: los estudiantes indios deben cumplir requisitos matemáticos que los estudiantes alemanes solo deben cumplir en la universidad. Se podría argumentar que el sistema educativo alemán, en vista de la competencia mundial por las mentes más brillantes, está orientado hacia los mejores y es en sí mismo muy exigente. El Ministerio de Educación de NRW llegó a una conclusión diferente: “Las materias de las escuelas no reflejan las disciplinas científicas de las universidades”. La escuela sigue siendo una escuela, y la universidad sigue siendo una universidad.

Debate sobre derechos humanos: ¿Es la India el modelo adecuado?

Al matemático Creutz no le gustaría escuchar eso. En su video, se quejó de que los estudiantes de matemáticas no estaban lo suficientemente preparados. Abitur ya no tiene nada que ver con los títulos de acceso a la universidad. Y otra cosa que le molesta. Critica los objetivos mencionados en el borrador del nuevo plan de estudios básico. Estos incluyen los derechos humanos y la educación en valores y democracia. Pero debe tratarse de contenido, habilidades y conocimientos.

Lo que Creutz se pierde: los objetivos son exactamente esos puntos de referencia que India todavía tiene que ponerse al día. En el video de 24 minutos, no aborda el tema de hasta qué punto el país debe ser un modelo a seguir. Después de todo, India ocupa el puesto 84 en la Matriz de democracia de la Universidad de Würzburg. Alemania ocupa el quinto lugar.