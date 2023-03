¿Qué tipos de té curan el hígado?

24 vida salud

de: Julián Gutman

Una dieta poco saludable suele ser la causa del hígado graso. Se dice que un tercio de los alemanes están infectados. El café tiene un efecto curativo, el té también, si eliges el tipo correcto.

Dieta incorrecta, muy poco ejercicio, obesidad, exceso de alcohol y diabetes: el hígado graso a menudo se desarrolla como resultado de esta combinación mortal. Pero dependiendo de su metabolismo, uno de estos factores puede ser suficiente para que su hígado se enferme gravemente. Esta es también la razón por la cual el hígado graso es tan común: según la Fundación Alemana del Hígado, alrededor de un tercio de los adultos ya tienen un hígado agrandado debido a los depósitos de grasa, y esta tendencia va en aumento. Incluso los niños ya están afectados. Se dice que de cada niño con sobrepeso un tercio sufre de hígado graso. Si no se trata, esto puede provocar hepatitis y la subsiguiente insuficiencia orgánica.

La buena noticia es que el hígado graso se puede controlar con un estilo de vida saludable. Siga una dieta saludable, haga suficiente ejercicio, evite el alcohol y mantenga un peso normal: estas reglas tienen un efecto terapéutico en el hígado. Algunos alimentos también favorecen la salud de este órgano vital. Eso incluye café. Según el Prof. D. Christian Trautwein, Director de la 3.ª Clínica Médica de la RWTH Aachen, citado por el Pharmaceutical Zeitung (PZ).

Un té a base de diente de león y milenrama contra el hígado graso

De tres a cinco tazas de café al día son buenas para el hígado, como recomienda PZ. El café descafeinado también es efectivo, pero el té verde no lo es. Pero hay una serie de tés que favorecen la regeneración del hígado.

Para mantener un hígado saludable, es esencial beber una cantidad adecuada. De acuerdo con el formato “Die Nutrition Docs” de NDR TV, las bebidas sin calorías como el agua y el té son particularmente adecuadas. Lo mejor es usar tés de diente de león y milenrama, como recomiendan los asesores médicos en la transmisión de NDR.

¿Tomas a menudo pausas para el té? Esto está respaldado por algunos de los ingredientes saludables de la bebida caliente. © Imago

Con té contra el hígado graso: qué variedades son efectivas

En el pasado, los investigadores han podido demostrar un efecto protector del hígado en una serie de plantas medicinales, muchas de las cuales también se deben a las sustancias amargas que contienen. Los siguientes tipos de té tienen el efecto de desintoxicar el hígado, Como lo demuestra una publicación en la Revista Especializada de Medicina:

alcachofa

Cardo de leche

diente de león

milenrama

genciana

Vermut

cúrcuma

Sin embargo, también existen preparaciones de té que pueden tener propiedades nocivas para el hígado, advierte el hepatólogo alemán. Estos incluyen tés que contienen alcaloides de pirrolicidina. Sin embargo, estos casos son raros y, a veces, controvertidos, según la asociación.

