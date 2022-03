Los precios del petróleo se disparan: el inversor estrella Icahn vende el 10% de Occidental Petroleum – Buffett compra | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

Icahn vende acciones de la petrolera Occidental Petroleum

No hay información sobre las razones de la venta.

Por otro lado, Buffett está aumentando considerablemente su participación en Occidente

Según el Wall Street Journal, Icahn, ya descrito por los críticos como un “atacante corporativo” debido a su estrategia comercial altamente activa, ha obtenido alrededor de $ 1 mil millones en ganancias. Hace casi tres años, Icahn comenzó a construir un puesto de alto nivel en Occidental Petroleum y, más recientemente, todavía tenía una participación del diez por ciento en el proveedor de petróleo estadounidense con sede en Houston (Texas). Con la venta, un representante de Icahn dejará el directorio de Occidental.

Occidental Petroleum con fuerte desempeño

Al comienzo de la pandemia de COVID-19, el precio del petróleo cayó a unos pocos dólares estadounidenses en marzo de 2020, empujando hacia el sur a compañías petroleras como Occidental Petroleum. Así que los papeles de Occidental cayeron por debajo de $10. Icahn, quien como director Oliver Stone sirvió como modelo a seguir para el legendario especulador Gordon Gekko en The Hollywood Wall Street (1987), aumentó sus participaciones en Occidente del 2,5 por ciento al 10 por ciento durante esta crisis: un libro de texto contra la volatilidad, como The siguientes meses probados. Las acciones de Occidental han logrado recuperarse con fuerza en paralelo con la subida de los precios del petróleo y actualmente cotizan por encima de los 50 dólares. Solo en el año en curso, las acciones de Occidental se han duplicado. Sin embargo, no debe mencionarse en este contexto que las acciones de Occidental fueron más altas en 2019, antes de la adquisición del ex competidor petrolero Anadarko Petroleum, cofinanciado por Warren Buffett. Icahn había rechazado con vehemencia el trato de $ 38 mil millones de Andarko, que consideraba demasiado caro, y calificó la adquisición como “uno de los tratos más ridículos” que jamás había visto. Pero los violentos conflictos que siguieron se resolvieron en los últimos meses con una tregua.



Ikan guarda silencio sobre el motivo de la venta.

Uno solo puede especular por qué Icahn, de 86 años, quien a pesar de su avanzada edad todavía es muy activo en los mercados financieros internacionales, vendió acciones de Occidental Petroleum a pesar del sólido desempeño. Puede pensar que otras empresas del sector energético son más prometedoras; Por ejemplo, Icahn consolidó recientemente su posición en Southwest Gas, mucho más pequeña, un proveedor de gas natural en Las Vegas y Nevada. Por otro lado, la salida de Icahn puede indicar que ahora cree que el precio potencial de Occidental se ha agotado debido al fuerte aumento de los precios del petróleo asociado con el conflicto de Ucrania y, por lo tanto, quiere que sus ganancias contables sean rápidas.



Buffett aumenta su posición en Occidental Petroleum

El legendario inversionista Warren Buffett eligió la estrategia opuesta y aumentó la participación de Berkshire Hathaway en Occidental a un total de alrededor de $5.1 mil millones en unos pocos días, lo que le dio a Buffett casi el 10 por ciento de las acciones de Texas Transportation Company. Por último, pero no menos importante, Buffett puede estar persiguiendo el objetivo de protegerse de nuevas pérdidas de precios como resultado de la guerra en curso en Ucrania. Si bien los mercados bursátiles mundiales en su mayoría han estado en rojo intenso en las últimas semanas, el precio del petróleo y, con él, las compañías petroleras han seguido subiendo. La noticia de que Buffet, Berkshire Hathaway, se había sumado a su posición occidental, provocó entusiasmo el penúltimo lunes, 7 de marzo, y las acciones subieron un 12 por ciento.

Aunque Occidental ha subido rápidamente en los últimos meses y no es muy caro con una relación precio-beneficio de doce, el precio todavía está lejos de los máximos históricos de abril de 2011, cuando las acciones de Occidental costaron más de 100 dólares.

redacción de finanzen.net

Productos apalancados seleccionados de Berkshire Hathaway Inc. Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento requerido y le mostraremos los productos correctos en Berkshire Hathaway Inc. El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento requerido y le mostraremos los productos correctos en Berkshire Hathaway Inc. no hay datos

Más noticias sobre Berkshire Hathaway Inc.

Créditos de imagen: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank a través de Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images para New York Times