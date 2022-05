Los precios repuntaron un poco: el DAX sigue en peligro

El entorno del mercado de valores sigue siendo muy desafiante. Sin embargo, los precios lograron recuperarse al mediodía. Una importante prueba de estrés se acerca mañana.

Al mediodía, sufre el índice DAX con su marca redonda de 14.000 puntos. El aumento es actualmente del 0,3 por ciento. Las especificaciones de Estados Unidos fueron positivas: en un auge reciente, el Dow Jones subió a territorio positivo y cerró con un alza del 0,3 por ciento. Las acciones de Nasdaq Tech se recuperaron un 1,6 por ciento. Hoy no hubo comercio en Tokio y Shanghái debido a los días festivos.

Según Martin Ochneider de Donner & Reuschel Bank, el índice adelantado de Alemania todavía cuenta: “La tendencia hacia la recesión sigue siendo el problema económico que nos ensombrece”. La tendencia a la baja en DAX que comenzó a principios de año se mantiene sin cambios. “Para una relajación notable y sostenible, el DAX debe superar los 14.980 puntos”, dijo el analista. Para obtener una mejor perspectiva, el indicador debería alcanzar cerca de 1000 puntos.

Hoy comienza la reunión de dos días del comité de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., cuyos resultados se publicarán mañana por la noche. Un aumento significativo de las tasas de interés en medio punto porcentual se considera acordado por los participantes del mercado. Los inversores han estado especulando sobre el alcance y el ritmo de las próximas subidas de tipos de interés durante semanas. A la luz del deterioro de la economía mundial, el tema es particularmente explosivo. Sin embargo, los mercados de valores a menudo agradecen una mayor claridad. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono a 10 años subió a alrededor del 1% por la mañana.

Stellantis compra los servicios de carsharing de BMW y Mercedes

BMW y Mercedes-Benz están vendiendo su empresa conjunta de vehículos compartidos Share Now al grupo automovilístico franco-italiano Stellantis. Se acordó no revelar el precio de compra. Las compañías alemanas dijeron que BMW y Mercedes-Benz ahora quieren expandir su servicio compartido de carga de autos electrónicos Charge Now y su aplicación Free Mobility Now. Se trata de dos áreas centrales de negocio con un alto potencial de crecimiento.