¡Los problemas de los veraneantes! 8.000 casos en estaciones de esquí, 1.000 retornados holandeses infectados

Omikron se lo pone todo difícil al turismo austriaco. Ahora la industria está preocupada por el invierno, algunos incluso piden un nuevo bloqueo por coronavirus.

Flachau / Salzburger Land: con más de 7500, la región de esquí austriaca de Flachau actualmente tiene un impacto increíble cuando la escuchas por primera vez. Según las declaraciones del alcalde, tiene más sentido -pero también pone de relieve los problemas específicos del turismo en Corona–pandemia.

Porque, según Thomas Oberretter, actualmente hay 15.000-16.000 personas más en la ciudad de 3.000 habitantes: turistas y empleados de la industria turística. Según él, actualmente están haciendo el 60 por ciento de los casos corona Fuera de. Pero: de los aproximadamente 230 heridos, nadie está recibiendo tratamiento médico actualmente, dijo a APS. Y la mitad de los infectados, generalmente jóvenes, no presentan síntomas de la enfermedad”.

En segundo lugar, las pruebas se llevan a cabo muy intensamente en Flachau, la segunda razón de la alta tasa de infección, cree Oberreiter. “Tenemos nuestro propio centro de pruebas, donde muchas personas que se han recuperado o han sido vacunadas pueden someterse a pruebas regularmente, por ejemplo, todos los entrenadores de esquí”.

Temporada de esquí en Austria © Eibner-Pressefoto / EXPA / Feichter / Imago

La variante Corona Omikron plantea grandes obstáculos a la industria del turismo

Las pruebas por sí solas resuelven solo algunos de los problemas. La construcción de algunos alojamientos no permite que los huéspedes mantengan una buena distancia entre sí. “Tenemos que tomar medidas de precaución aquí”, dijo el funcionario de salud Christian Stockel (ÖVP) de la APA. “Lamentablemente, no tenemos experiencia de cuán alta es la demanda. El año anterior habíamos preparado dos hoteles como lugares para la cuarentena, pero después de eso no hubo temporada”.

El Austrian Health Trust (ÖGK) ha protestado por la idea de convertir un centro de spa en alojamiento para turistas que han dado positivo por el virus. El edificio necesitaba casos de rehabilitación. “Queremos terminar de 70 a 80 unidades esta semana, ya que podemos acomodar a los vacacionistas lesionados en enero y febrero”, dijo Stockel.

Muchos empleados están en cuarentena y los hoteles afectados no pueden operar. “Si no hacemos nada ahora, enfrentaremos un cierre virtual de todos modos, y el sistema está al borde del colapso”, dijo Christian Harish, director de la Asociación de Turismo de Kitzbühel de la APA. Las escuelas de esquí también funcionan en situaciones de emergencia. “Entonces será importante acortar el período de cuarentena o, si no hay síntomas, cancelarlo por completo”, dice.

Omicron en el turismo y las zonas de esquí: el número de casos no denunciados probablemente sea alto

Por supuesto esto no aparece solo en Flachau. Los números son especialmente altos en las provincias de Tirol y Salzburgo, que son muy populares entre los turistas. Este “cuento” parece extraño en este contexto: 964 holandeses dieron positivo a principios de año cuando regresaron de vacaciones en Austria. Mencioné que el portal de noticias Tiempos de NL. el Holanda Actualmente se consideran regiones de virus diferentes en Austria, pero la obligación de cuarentena posterior a la entrada no se aplica a las personas que han sido vacunadas tres veces (es decir, con aumentador de presión), como se indica en el informe.

Uno tiene que asumir en cualquier caso un cierto número de casos no denunciados. Es posible que muchos invitados no se permitan hacerse la prueba para evitar la cuarentena. Si lo hacen, estarán aislados en su habitación, o viajarán a casa en automóvil sin detenerse. teóricamente. “Pero hay una serie de casos en los que esto no es posible tan fácilmente”, dice Stockel. Debido a todo esto, las voces individuales de la industria del turismo ahora piden un cierre rápido y bastante breve para al menos salvar el resto del invierno.

Corona en Austria: los gobiernos federal y estatal discutirán el 6 de enero

Entra en la curva de reinfección Austria En general bruscamente hacia arriba. El 5 de enero se registraron casi 9.800 casos en un día, casi el doble que la semana anterior. La situación en las unidades de cuidados regulares e intensivos fue inicialmente estable.

Con mucho, el más contagioso. Variable Omicrón del virus ha dominado el proceso de infección en la República Alpina desde finales de año. Los gobiernos federal y estatal discutirán la situación actual el 6 de enero. para nosotros Cinta de noticias de la cumbre Corona en Austria Luego se actualiza constantemente. (yegua)