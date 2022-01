Corona en automóviles: 655 nuevas lesiones – reglas más estrictas a partir del lunes | NDR.de – Noticias

Fecha: 8 de enero de 2022 17:39 En Mecklenburg-Vorpommern, las autoridades han registrado 655 nuevos casos de corona desde el viernes. A nivel nacional, el 91 por ciento de las camas de cuidados intensivos asignadas a pacientes con coronavirus están ocupadas. La tasa de siete días de nuevos contagios asciende a 413,3. La tasa estatal de hospitalizaciones baja a 9,2, pero se mantiene por encima de 9 por tercer día consecutivo, por lo que a partir del lunes habrá paralización en el sector del entretenimiento y la cultura.

El número de nuevos casos de corona registrados aumentó en 655 en Mecklemburgo-Pomerania Occidental desde el viernes (a las 4:25 p. m.). Eso es 377 casos más que la semana pasada. El número de muertes se mantuvo constante en 1.515 (+0).

Según LAGuS, hasta el viernes se han administrado 2.852.761 dosis de vacuna en el Nordeste. Así, 1.166.433 personas fueron vacunadas al menos una vez (tasa de vacunación 72,4%). 1.131.671 personas recibieron todas las vacunas (tasa de vacunación del 70,3 por ciento). 620161 personas recibieron una vacuna de refuerzo (tasa de vacunación del 38,5 por ciento).

Tasa de infección hospitalaria 9.2 – cerrado desde el lunes

El valor de infección de los pacientes con corona llevados a la clínica para recibir tratamiento dentro de los siete días por cada 100,000 residentes es 9.2 (-0.6). Esto significa que la luz de advertencia de corona está “roja” en todo el país durante tres días consecutivos. Esto significa que a partir del lunes se aplicará la normativa de nivel “Red Plus”. Las instalaciones culturales y recreativas estarán cerradas. Además de museos, cines, salas de exposiciones, salas de juegos, circos y teatros, esto también incluye el interior de parques de animales o zoológicos. Los eventos deportivos no profesionales han sido cancelados y el deporte profesional solo se puede jugar sin público. Los estudios de fitness pueden permanecer abiertos (2G más base). Hasta la fecha, la mitigación se ha aplicado en Schwerin y las provincias del noroeste de Mecklenburg y Ludwigslust Parchem porque estas áreas tienen menos eventos de corona que otras áreas.

Debido a que el Tribunal Administrativo Superior de Greifswald anuló la medición del uso de ITS como criterio secundario el viernes y anuló las regulaciones correspondientes, el uso de ITS ya no se tiene en cuenta en el informe Corona actual de LAGuS. Según cifras de LAGuS y el Ministerio de Salud, 314 (-17) personas en todo el país están siendo tratadas actualmente por Covid 19 en el hospital, de las cuales 91 (+1) están en la unidad de cuidados intensivos, según LAGuS. Según el Registro de Cuidados Intensivos (al sábado 15:15 horas), 52 (-2) pacientes están siendo ventilados por un método invasivo.

Prevalencia hospitalaria más alta en el distrito de los lagos de Mecklenburg

El distrito de los lagos de Mecklenburg tuvo la tasa más alta de hospitalizaciones con 16,7. Le sigue la región de Vorpommern-Greifswald con 15,3, la región de Rostock con 8,8, la región de Vorpommern-Rugen con 7,5 y la ciudad de Schwerin con 7,3. La ciudad hanseática de Rostock registró 5,7, el distrito de Ludwigslust-Parchim 5,2 y el noroeste de Mecklenburg 1,9. La aparición de nuevas infecciones durante un período de siete días es solo un criterio secundario para determinar las medidas de protección corona en Mecklenburg-Vorpommern. Se eleva a 413,3 (+24,2). La región del lago Mecklenburg tuvo la tasa más alta de nuevas infecciones con 529,0, mientras que la región de Ludwigslust-Parsheim tuvo la tasa más baja con 319,6. LAGuS ya no muestra separaciones entre personas vacunadas y no vacunadas, porque los datos enviados tarde darán como resultado ‘presentaciones incompletas’. Además, LAGuS realizó más cambios en el informe de gestión y el mapa de niveles.

140 nuevas lesiones en Pomerania Occidental – Greifswald

West Pomerania Greifswald informó la mayor cantidad de personas recientemente infectadas con 140, seguido por el distrito de los lagos de Mecklenburg (109), West Pomerania Rügen (99), Ludwigslust-Parsheim (93), la provincia de Rostock (91), noroeste. Mecklenburg (43) y las ciudades de Rostock y Schwerin (40 cada una).

16 contagios activos en residencias de ancianos

LAGuS también publica cifras sobre la situación en escuelas y guarderías, así como en hogares de ancianos durante la semana. En consecuencia, había 36 infecciones activas en las escuelas de Mecklemburgo-Pomerania Occidental hasta el viernes (+19). 50 estudiantes (+18) y 7 profesores o personal (+5) están afectados. En guarderías y centros de atención extraescolar, LAGuS informó eventos de infección activa en 18 (+-8) instalaciones. Once niños (+2) y dos empleados (-10) están afectados. LAGuS informó 16 eventos de infección activa (+2) de los centros de cuidados paliativos. 84 residentes (+9) y 51 empleados (+9) están afectados.

Casi el 40 por ciento de todas las poblaciones del norte de Alemania se vieron reforzadas a fines de 2021. El número de primeras vacunas semanales se duplicó con creces a mediados de noviembre, pero se ha mantenido estable en un nivel relativamente bajo desde entonces. Cada semana, el NDR muestra cómo evoluciona el ritmo de la primera, la segunda y la vacuna de refuerzo en los estados federales del norte de Alemania.

