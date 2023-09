Accidente cerebrovascular: la menopausia precoz no es una causa

Sin embargo, el experto explicó que la menopausia precoz parece estar asociada con un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Schederer explicó con la ayuda de datos genéticos que la menopausia precoz no es la causa del mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la causa exacta aún no está clara por el momento.

Datos recopilados de dos grandes estudios.

Bajo la dirección del joven científico tirolés se analizaron los datos de más de 200.000 mujeres posmenopáusicas y se examinó la relación entre la edad de inicio de la menopausia y el riesgo de sufrir un ictus, tanto para los isquémicos e isquémicos como para los hemorrágicos. ataque. Apoplejía.

Schederer ha publicado su trabajo en el famoso Journal of the American Heart Association. En total, se recopilaron y analizaron datos de dos grandes estudios europeos en colaboración con la Universidad de Utrecht en los Países Bajos.

No hay conexión causal.

“Las mujeres que experimentan una menopausia precoz tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Sin embargo, la menopausia precoz no es la causa. “Es evidente que no existe una relación causal”, destacó Schederer en la gran diferencia y proporcionó un ejemplo ilustrativo de la comparación diaria. Comer helado en Estar al aire libre con frecuencia en el verano, cuando brilla el sol y las temperaturas son cálidas, también se asocia con un mayor riesgo de sufrir quemaduras solares. Pero comer helado no es el “por qué, por qué” de esto.

Asociado con un mayor riesgo

Sin embargo, se ha demostrado una vez más que existe una relación estadística entre la menopausia precoz y un mayor riesgo de sufrir un ictus. Lo mismo se suponía anteriormente. “Cuanto más joven eres, mayor es el riesgo”, afirma Schederer. Se ha descubierto que el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular aumenta un diez por ciento por cada cinco años de menopausia precoz.

La experta destacó que “las mujeres que experimentaron la menopausia antes de los 40 años, es decir, muy temprano, tenían un 42 por ciento más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que aquellas que experimentaron la menopausia entre los 50 y 55 años”.

La verdadera causa debe ser investigada.

Ahora es importante buscar la verdadera razón del aumento del riesgo. “Creo que el motivo se sabrá tarde o temprano”, afirmó con optimismo el epidemiólogo. Sin embargo, tenemos “enfoques” para eventualmente descifrar esto. Por ejemplo, el plan es “analizar datos sobre diferentes proteínas” disponibles en Gran Bretaña. Los científicos originalmente plantearon la hipótesis de que el estrógeno estaba “detrás de esto”. Pero los estudios muestran que probablemente este no sea el caso.

En cualquier caso, la prevención del ictus en mujeres que experimentan una menopausia precoz es extremadamente importante, destacó Schederer. En estos casos, es importante reducir “otros factores de riesgo”, especialmente siguiendo un estilo de vida saludable.