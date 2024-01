Los realizadores de 'El día antes' se quejan en una extraña declaración sobre la 'campaña de odio' y sienten que fueron tratados injustamente

El error del día anterior no se suponía que fuera tan grave… ni nada por el estilo.

Mucho antes de su lanzamiento, muchos fans tenían dudas sobre el juego de supervivencia The Day Before, que luego fueron confirmadas tras su lanzamiento. En lugar del prometido shooter de supervivencia en mundo abierto, tenemos un shooter con enormes problemas técnicos.

En una nueva declaración, el desarrollador Fntastic ha anunciado de forma extraña que el juego sufrió una “campaña de odio” y sólo fue visto negativamente porque los blogueros crearon sesgos negativos.

El desarrollador emitió un nuevo comunicado en X (anteriormente Twitter) para abordar la “desinformación” sobre el juego. Entre otras cosas, abordan la acusación de que el juego publicado no coincide con lo que se muestra en los trailers.

Según su propia declaración, el desarrollador incluyó todo lo que se mostró en los avances, antes de admitir que solo eliminaron “algunas características pequeñas” como el parkour porque tenían demasiados errores y deberían haberse incluido en la versión completa.

Pero las declaraciones se volvieron más extrañas. En lugar de abordar el desastroso estado del juego en el lanzamiento, los prejuicios negativos fueron la razón por la que mucha gente pensó que el título era malo. Esto es lo que dice el comunicado:

Es probable que esta afirmación, en el mejor de los casos, sorprenda a muchos. Después de todo, el día anterior apenas existió. 15 por ciento de críticas positivas Uno de los juegos peor valorados de Steam. En las reseñas, los usuarios lo llaman “el peor juego de 2023” o “una estafa”. Entonces parece que las opiniones no provienen sólo de blogueros.

Lo absurdo de la afirmación va aún más lejos. También hay una respuesta a la supuesta desinformación de que el desarrollador engañó a los jugadores. Por tanto, este no es el caso, porque nadie le quitó dinero a nadie:

No cobramos ni un centavo de los usuarios, no utilizamos crowdfunding y no realizamos pedidos por adelantado. Después de que el juego dejó de estar disponible, trabajamos con el editor para reembolsar a todos los jugadores, incluidos reembolsos forzosos para aquellos que no los solicitaron. ¿Cuántas empresas devuelven dinero de esta manera?