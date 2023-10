Los refugiados hablan en Illner: “Necesitamos humanidad y orden”

El miércoles, los países de la Unión Europea acordaron puntos importantes para combatir la crisis de refugiados. Sin embargo, estas cosas no solucionarán los problemas a corto plazo. Por la noche, en el programa de entrevistas Maybrit Illner del ZDF, los invitados discutieron posibles soluciones rápidas.

Esto no es nada nuevo: el número de refugiados en Alemania es muy elevado. Alemania parece muy atractiva para los solicitantes de asilo. Al menos eso es lo que pensaron casi todos los invitados al programa de entrevistas del ZDF, Maybrit Illner. Los 27 países de la Unión Europea no acordaron hasta el miércoles regular las crisis. Esto estipula, entre otras cosas, que los inmigrantes de países considerados especialmente seguros sean alojados en instalaciones de acogida especialmente seguras y en condiciones similares a las de una prisión, después de cruzar la frontera. Su solicitud de asilo deberá examinarse allí en un plazo aproximado de tres meses. Los países con una carga elevada, como Italia y Grecia, recibirán algunos solicitantes de asilo en el futuro, y los países que no acepten refugiados se verán obligados a pagar una compensación.

Los países de la UE han llegado a un acuerdo, pero todavía no se trata de un conjunto de reglas, afirma Torsten Frei, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Esto requiere la participación del Parlamento Europeo. El director general parlamentario de la fracción de la Unión supone que allí se cambiarán partes de la lista de crisis. “Si se mira de cerca, se verá que esto sólo entrará en vigor en dos o tres años. En términos sencillos, esto significa que la acción nacional seguirá siendo necesaria”, afirmó Fry.

El colíder del Partido Verde, Omid Nouripour, elogió el acuerdo, que entra en vigor en caso de crisis y que ha sido mejorado con propuestas del gobierno federal: “Ya no ocurre que cuando un estado declara una crisis se aplican todas las normas. ” Suspendido.” Además: “Necesitamos humanidad y orden. La situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea no muestra ni lo uno ni lo otro”. Pero su partido está dividido sobre la organización de la crisis. “El debate pondría al Partido Verde bajo una tensión extrema”, opina la periodista Anja Mayer del Zeit periódico: “El Partido Verde celebrará su conferencia partidista en noviembre. “Espero que.”

“No perdemos el control”

Ulf Kampfer merece su nombre. El alcalde de Kiel sufre por el gran número de refugiados que hay en la zona. “Ahora las cosas empiezan a ponerse difíciles”, afirma en Maybrate Illner. “Aún no hemos perdido el control, pero tenemos una situación en la que sé que cada semana llegan cuarenta nuevos refugiados y sólo nos quedan 150 plazas. De hecho, ahora estamos llenos”. La única manera que sabe cómo ayudarse a sí mismo es “comprimirse” en alojamientos más grandes. En concreto, esto significa: “Hay una familia con dos hijos y es posible que todavía los tenga en una habitación con seis camas. Ahora tienen que reducir su tamaño porque necesito las seis camas para otros”. No vale la pena integrar eso y no es bueno, dice Kampf.

El investigador sobre migración Ruud Koopmans, de la Universidad Humboldt de Berlín, dice que el acuerdo de Bruselas no puede ayudarle y que, de todos modos, llegará demasiado tarde. Pide una ofensiva en las negociaciones con terceros países y una vez más apoya la absorción de refugiados no sólo en el norte de África, sino también en países europeos como Albania, mientras se examinan sus solicitudes de asilo.

“La oferta más atractiva para los inmigrantes”

Para reducir el número de refugiados que llegan a Alemania, la residencia debe ser menos atractiva. Esto es lo que la Unión quiere lograr y, con ello, la adaptación a las normas europeas. De hecho, los beneficios sociales no son tan beneficiosos en ningún país de la UE como lo son aquí. Esto está regulado por la Ley de Beneficios para Solicitantes de Asilo. Después de 18 meses, los solicitantes de asilo tienen derecho a “beneficios ampliados”, al igual que los que reciben el subsidio ciudadano. Es demasiado pronto para el líder de la CDU, Friedrich Merz. Quiere que este reglamento entre en vigor sólo después de tres años, afirma Thorsten Frei de Maybrate Elner. Incluso esto sería más humano que las regulaciones para los solicitantes de asilo rechazados en otros países de la UE. En Francia o Dinamarca no hay dinero para los solicitantes de asilo rechazados, y en Grecia hay alojamiento y comida… hasta que abandonan el país.

“Alemania tiene la oferta más atractiva para los inmigrantes”, afirma Koopmans, investigador de migraciones. “Es absolutamente necesario examinar cómo vive la gente”, exige Nouripour. Quiere facilitar oportunidades laborales para los solicitantes de asilo rechazados. Los defensores de Thorsten Frei a quienes se les ha rechazado su solicitud de asilo ya no reciben dinero y deben comprar alimentos con tarjetas inteligentes. Kampf explica que esto es posible, pero no se implementa en los municipios debido al alto nivel de burocracia que implica. La periodista Anya Mayer también lo duda y dice sarcásticamente: “Un país que durante la crisis del coronavirus ni siquiera digitalizó sus departamentos de salud, ahora de repente quiere emitir tarjetas electrónicas a la gente”.

Una cosa es importante para el alcalde de Kiel: “Necesito una migración planificada, controlada y fiable. Queremos cumplir con nuestras obligaciones humanitarias. Queremos integrar a la gente. Y lo podemos lograr si distribuimos bien a los refugiados por toda Europa”. “.