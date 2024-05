Los requisitos de TPM son críticos para los jugadores y Linux está protegido con Vanguard

Como por ejemplo de organismos oficiales. Notas de la versión para el parche 14.9 Resulta que los jugadores de League of Legends ahora serán “azotados” por el uso obligatorio de TPM 2.0, mientras que los jugadores de Linux serán “azotados” por la implementación de software interno anti-trampas. Vanguardia Completamente cerrado. En cierto modo, este enfoque recuerda al de EA, que tomó un camino similar con Battlefield 5 e implementó EA Anti-Cheat.

Battlefield 5: EA excluye a los jugadores de Linux del shooter en primera persona

Es al menos dudoso que Riot Games se haga amigo de muchos con este movimiento. Los requisitos de TPM en Windows 11, que afortunadamente se pueden eludir con bastante facilidad, han provocado un gran descontento entre los usuarios y han generado mucha prensa negativa para Microsoft. El hecho de que “LoL” ahora requiera que un juego use TPM 2.0 también llevará a los jugadores a las barricadas. Vanguard Anti-Cheat requiere TPM (“Trusted Platform Module”) en la versión 2.0, según el desarrollador Instrucciones.

Con la tecnología de seguridad Trusted Platform Module (TPM), Windows 11 puede ejecutar aplicaciones con un mayor nivel de confianza y seguridad. – Juegos antidisturbios –

Sin un TPM activo en la versión 2.0, Vanguard Anti-Cheat y, por tanto, League of Legends no se ejecutarán.

Por lo tanto, Vanguard requiere que esta función esté habilitada antes de que se pueda detectar el estado confiable del sistema. – Juegos antidisturbios –

A los usuarios que intenten iniciar League of Legends sin Vanguard se les mostrará el código de error “VAN9001” y se les pedirá que activen TPM 2.0 en su PC para juegos.

Si TPM 2.0 está deshabilitado en Windows 11, League of Legends no se iniciará correctamente y aparecerá el error VAN9001:



Pero eso no es todo, porque para un grupo cada vez mayor de jugadores esto significa que el juego ya no será jugable en absoluto.

Los jugadores de Linux quedarán fuera del juego a partir de ahora

Dado que el software anti-trampas de Riot Games, Vanguard, no se ejecuta de forma nativa en Linux y no se puede ver en Proton y/o Wine, los jugadores de Linux ya no pueden participar en League of Legends con su sistema operativo Linux gratuito. Riot Games ahora explica esta decisión de la siguiente manera:

Nunca hemos admitido oficialmente Linux, y es cierto que la implementación actual de League of Legends basada en Lutris (que usa Wine) no podría cumplir con los requisitos. Actualmente, Linux no nos proporciona medios adecuados para comprobar el estado de arranque o los módulos del kernel, y la dificultad de hacerlo se ve agravada por las frustrantes diferencias entre las diferentes distribuciones. Incluso si permites la emulación, este es un juego muy peligroso, ya que muchos estafadores pueden simplemente acceder al host y manipular o analizar la máquina virtual de una manera invisible para Vanguard. – Juegos antidisturbios –

Riot Games obtuvo un informe detallado en abril de este año opinión publicó sobre el tema y explicó por qué este movimiento era importante para la empresa. Los tramposos de League of Legends tuvieron una gran influencia en esta decisión e hicieron que Vanguard fuera absolutamente necesario.







