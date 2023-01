Los residentes del campamento forestal se enfrentan a una multa de 30.000 € de RTL

de: Lisa Klugmeyer

Cualquiera que vaya a un campamento en la jungla y luego haga un trabajo duro puede ganar mucho dinero. Sin embargo, en caso de incumplimiento de contrato, altas multas de hasta 30 mil euros esperan a las celebridades de IBES.

Australia – La temporada 16 de I’m a Celebrity Get Me Out of Here ha terminado. Si bien hemos estado bien entretenidos frente al televisor durante las últimas dos semanas, eso es campamento en la jungla Sigue siendo el trabajo de Gigi, Jamila & Co., y como en todos los trabajos, aquí también hay contratos. Como revela ahora BILD, el contrato de empleo de celebridades de IBES lo tiene todo.

Se revela el contrato de Jungle Camp: los campistas pueden recibir hasta € 43,000 adicionales

“Soy una estrella, sácame de aquí” ha sido un verdadero atractivo para la audiencia durante 16 años increíbles, y RTL buscó profundamente en sus bolsillos para obtener sus índices de audiencia. Cualquiera que se mude a un campamento en la jungla puede beneficiarse un poco. Aparte de la cuota, también hay un premio en metálico de 100.000 €. Pero no tienes que ser el rey de la jungla para beneficiarte adecuadamente.

Por ejemplo, quien amplíe el acuerdo de exclusividad (los candidatos solo podrán hacer entrevistas RTL y no participar en otros formatos de espectáculos como “La Isla de las Tentaciones” o “Desafío de Parejas” sin acuerdo previo) deberá ganar 40.000 euros adicionales. Además, cada celebridad debería recibir 3.000 € extra si participa en la reunión de Jungle Camp en marzo.

Supervisores de campamentos en la jungla De 2004 a 2012, Dirk Bach dirigió las primeras horas del formato televisivo “I’m a Star – Get Me Out of Here” junto a Sonja Zytlow. Lamentablemente, el presentador falleció en 2012 y fue reemplazado por Daniel Hartwich. Tras la decimoquinta temporada en 2022, anuncia su abrupto final como moderador. En 2023, Jan Köppen podrá hacerlo. Sonya Zytlow es la constante que dirige Jungle Camp desde 2004. Es una parte tan integral del programa que, sin ella, muchos espectadores probablemente se perderían una buena parte del programa.

Revelado: los residentes del campamento en la jungla se enfrentan a una multa de 30.000 € de RTL

Pero no es oro todo lo que reluce. La medalla Jungle Camp tiene un segundo aspecto. Porque además de estos agradables pagos adicionales, también existen fuertes sanciones por incumplimiento del contrato. Por ejemplo, cualquiera que haga anuncios clasificados o abandone el campamento sin avisar a la producción con antelación podría recibir una multa contractual de hasta 30.000 €.

Así que no es de extrañar que los candidatos a un campamento en la jungla rara vez dejen sus camas o emprendan una expedición a través de la jungla australiana. Por cierto, cualquiera que diga las famosas ocho palabras (“Soy una estrella, sácame de aquí”) y abandone el campamento voluntariamente recibe solo una fracción de la tarifa.

Fuentes utilizadas: bild.de