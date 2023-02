Así lucía la ganadora del Jungle Camp antes de su cirugía plástica

Para Jungle Camp 2023, RTL sacó a la nominada de la chistera poco antes del comienzo: Jamila Rowe. Lo que muchos no saben: Así lucía la ganadora del IBES antes de su cirugía plástica.

En Jungle Camp 2023, informó con franqueza a los otros candidatos sobre su cirugía plástica: “Ya me lo habían hecho después de las inyecciones, abusé del ácido hialurónico. Mis mejillas estaban justo ahí, podrías ponerles una copa”. se volvió tan Hermosa en la final del campamento de la jungla La Reina de la Selva es coronada. Ya ha revelado lo que pretende hacer con el premio en metálico de 100.000 €. Puedes encontrar información sobre esto aquí .

Jamila Rowe nació en 1967 en Berlín-Lichtenberg. Después de que sus padres huyeron al Oeste, la supermodelo creció con sus abuelos. Sin embargo, Rowe también pasó parte de su juventud en el llamado Jugendwerkhof, un centro de bienestar juvenil en la RDA. Desde los 14 años se alojaban allí niñas y niños, difíciles de educar y que no encajaban con la imagen que imaginaba la RDA. Las casas de familia a menudo se caracterizaban por el abuso y la negación de los derechos de los jóvenes, de modo que quedarse en las instalaciones provocaba un trastorno de estrés postraumático en muchos de los afectados. En el En el campamento de la jungla, informa sobre su traumática infancia en la República Democrática Alemana. .

Según la modelo, huyó de la RDA en 1989 y trabajó como maquilladora en Berlín después de la reunificación en 1991. De una relación con un consultor de gestión entre 1997 y 2002 nació un hijo. En 2009, Rowe también dio a luz a una hija. El hombre de 55 años se dio a conocer en Alemania en 2002 a través de un presunto romance con el entonces embajador suizo Thomas Beurer. La historia inventada no solo le valió a la modelo 10.000 euros, sino que también le dio muchos problemas al embajador casado. Renunció a su trabajo poco después de que surgieran los rumores. Gracias a los titulares resultantes, Rowe se ha visto bastante en la televisión. La emisora ​​RTL describe al candidato de reemplazo como un “anuncio publicitario desvergonzado de la embajada”.

Jamila Rowe comenzó con muchas experiencias de telerrealidad Temporada 16 “Soy una celebridad Sácame de aquí”. La modelo era candidata a suplente de Martin Semmelrog y había estado luchando durante diez años para que le permitieran mudarse a la jungla australiana, le dijo a RTL. La modelo dudó unos días, así que se lo dije en un video en RTL. Y luego: “¿Sí, no, tal vez? Después de tantos días de preocupaciones, esperas y pensamientos, ahora se me cae una piedra enorme del corazón. Ahora la respuesta está ahí: me apunto”.