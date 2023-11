Los rovers de la NASA operan solos

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

Actualmente no hay nuevas misiones para la flota de la NASA a Marte. La NASA no tiene contacto con naves espaciales. Esto se debe a un fenómeno astronómico.

PASADENA – Cada dos años, el Sol bloquea el contacto entre la Tierra y Marte durante unos días. El Sol se sitúa entonces exactamente entre los planetas azules y rojos, un fenómeno llamado conjunción solar. Este es el caso nuevamente en la actualidad. Del 11 al 25 de noviembre de 2023, la NASA no contactará con sus sondas espaciales en la órbita de Marte ni con sus rovers en la superficie del Planeta Rojo por razones de seguridad.

Hay una razón para esto: si se enviaron comandos desde la Tierra a Marte durante este tiempo, podrían haber sido alterados por el gas ionizado caliente que el Sol estaba arrojando al espacio. Esto, a su vez, podría impulsar a la Flota de Marte de la NASA a hacer cosas inesperadas. Por supuesto, la Agencia Espacial de EE.UU. quiere evitarlo; después de todo, las sondas y las naves espaciales en Marte cuestan varios miles de millones de dólares. Se gastaron 2.700 millones de dólares en el último rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo en febrero de 2021.

Marte: estos rovers y sondas espaciales exploran el planeta rojo Ver la serie de imágenes

La flota de la NASA en Marte espera nuevas instrucciones

Esto no significa que el Perseverance, el Curiosity y sus socios ya no tengan nada que hacer en Marte. Los dos rovers deben monitorear los cambios que se producen en la superficie del planeta en términos de clima y radiación durante la interrupción de la transmisión, pero no se mueven de su lugar. Tampoco está previsto que el minihelicóptero Ingenuity despegue dentro de dos semanas. En cambio, debe usar su cámara para seguir el movimiento de la arena desde el suelo.

El rover estadounidense Perseverance (derecha) junto al minihelicóptero Ingenuity en Marte. © NASA/JPL

Pero los exploradores de Marte Maven, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) y Odyssey no pueden detener sus movimientos. Orbita a Marte y no se supone que caiga a la Tierra. Así, los tres orbitadores seguirán realizando sus misiones: MRO y “Odyssey” tomarán imágenes de la superficie marciana, mientras que “Maven” recogerá datos sobre la interacción entre el Sol y la atmósfera marciana.

Conjunción solar: No es posible conjunción con Marte

“Nuestros equipos de misión han pasado meses preparando listas de tareas para nuestra nave espacial a Marte”. para explicar El administrador de la NASA, Roy Gladden. “Podremos escucharlos y realizar un seguimiento de su salud durante las próximas semanas”. Sólo durante dos días no habrá contacto con la flota de la NASA en Marte: después se determinará toda la posición del Planeta Rojo desde una perspectiva terrestre más allá de él. Sol: la comunicación es imposible después de eso.

Si la NASA puede restablecer completamente la comunicación con sus sondas espaciales y rovers el 25 de noviembre, la flota primero transmitirá los datos que ha recopilado a la Tierra. A continuación, se deberán enviar nuevas instrucciones de trabajo al planeta rojo, lo que hará que vuelvan a aparecer Curiosidad y Perseverancia. (factura impaga)