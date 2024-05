“Los tramposos odian los videojuegos y te odian a ti” – XDefiant envía un mensaje claro a los tramposos

XDefiant, el nuevo juego de disparos gratuito para reuniones familiares de Ubisoft, es muy divertido en poco más de tres horas. Aquí, equipos mixtos de facciones de casi todas las series de juegos de Ubisoft se unen en un tiroteo trepidante.

Por supuesto, Ubisoft ha estado buscando errores desde el principio y ya ha lanzado las primeras actualizaciones relacionadas con el netcode. El productor ejecutivo de Ubisoft, Mark Rubin, anunció en Twitter que se habían anunciado más mejoras con respecto al código de red aún subóptimo, así como el movimiento de la cámara y los movimientos del francotirador cuando se dispara.

hay mucho por hacer

Optimizar el código de red en particular puede llevar mucho tiempo, ya que “más de 1000” cosas lo afectarán, pero verá mejoras aquí. Además, se utiliza software para recopilar comentarios en diferentes redes sociales, lo que da como resultado una lista larga. Queremos solucionar esto lo más rápido posible.

¡Buenos días y feliz fin de semana! Sólo quería decir algunas cosas que no creo que sorprendan a nadie, pero sólo quería asegurarme de reforzarlas. ¡Espero que todos se lo pasen genial y tengan un fin de semana divertido y seguro! -Mark Rubin (@PixelsofMark) 25 de mayo de 2024

Sobre todo, Rubin emitió un duro juicio sobre los tramposos:

“Los tramposos serán investigados, prohibidos y no serán tolerados. Pero como he dicho muchas veces, es una batalla constante, esta gente realmente odia los videojuegos y te odian como jugador. Y sí, me enoja”. expresó su disgusto.

Tirador de héroes en un mundo compartido

Actualmente, XDefiant se puede jugar a través de Ubisoft Connect sin tener que pagar nada por ello. En el título, los Cleaners de The Division se encuentran con los hackers de DedSec de Watchdogs, Phantoms de Ghost Recon, Libertad de Far Cry 6 y Echelon de Splinter Cell. Los operadores de Rainbow Six Siege se unirán a la temporada 1 de XDefiant.

Cada facción tiene sus propias habilidades en un estilo de héroe shooter, donde seis jugadores contra seis participan en batallas trepidantes con poco tiempo para matar. Me gustó especialmente el modo escolta, en el que tienes que guiar al robot hasta su destino, que sólo se mueve cuando estás cerca de él. Después del descanso, el otro equipo debe intentar terminar la carrera más rápido que el equipo contrario.