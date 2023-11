Los usuarios están enojados por la pérdida de funciones importantes.

Samsung sorprende con la nueva actualización. Algunos usuarios están preocupados.Foto: DPA/Christoph Dernbach

Digital

Los principales fabricantes de teléfonos inteligentes ofrecen periódicamente actualizaciones a sus clientes. Principalmente para solucionar errores o aportar mejoras menores y nuevas funciones a los dispositivos. Sin embargo, siempre hay actualizaciones que reciben críticas. Algo parecido está ocurriendo actualmente en Samsung. Actualmente, el grupo técnico ofrece a sus clientes una actualización a Android 14 y One UI 6.0.

Trae muchas características nuevas y cambios de diseño a los teléfonos inteligentes Samsung. Sin embargo, muchos usuarios de Samsung están actualmente confundidos. Hay indicios de que la empresa está prescindiendo de la función que en realidad debía proteger los teléfonos inteligentes.

La actualización está disponible para muchos modelos de Samsung.Foto: DPA/Christoph Dernbach

Samsung confunde a la gente con la supuesta eliminación de la protección contra quemaduras

El trasfondo es que la mayoría de los teléfonos inteligentes Samsung tienen la llamada pantalla AMOLED. Es una pantalla potente que puede mostrar los colores con claridad. También es especialmente brillante, pero también tiene sus desventajas. Es decir, una pantalla tan brillante tiende a quemar píxeles. Esto sucede especialmente cuando la escritura es muy clara, por ejemplo en blanco, durante mucho tiempo sobre un fondo oscuro. Entonces puede suceder que permanezca aunque ya no sea necesario mostrarlo. Por eso existe protección contra quemaduras.

Funciona de una forma sencilla pero eficaz: la visualización de píxeles no es estática, sino dinámica. Esto moverá un poco el contenido para que no aparezca en el mismo lugar durante mucho tiempo. Esto evita que algunos píxeles se iluminen más que otros y provoca una pérdida de calidad de la pantalla. Cambiar píxeles es una forma común de evitar que la pantalla se queme. Samsung lo ha utilizado desde el lanzamiento del Galaxy S3. Sin embargo, esta función está disponible con la nueva actualización, según “SamMobile“Quizás ya no.

Los clientes de Samsung se sorprenden con los anuncios estáticos que aparecen en pantalla

Según esto, muchos usuarios que ya tienen Android 14 en sus smartphones han notado la diferencia. Si bien el contenido de la barra de notificaciones se mueve ligeramente con Android 13 y One UI 5.1, claramente este ya no es el caso con la nueva actualización. En cualquier caso, según el informe, ya no pueden detectar estos movimientos.

En particular, parece que falta el desplazamiento de píxeles de la barra de estado. Esto fue revelado por los usuarios de Reddit a través de Android Authority. Otros usuarios lo han confirmado. SamMobile escribe: El problema debería resolverse pronto con una nueva versión. En general, el sistema Android 14 se ejecuta en la interfaz One UI 6.0 según “gigaMuy bien. Podría tratarse simplemente de un error temporal por parte de Samsung, por lo que los usuarios no deberían desanimarse.