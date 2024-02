Los vídeos muestran lo que precede a la muerte.

24vita Vivir saludablemente

Los investigadores examinaron grabaciones de vídeo de niños que murieron repentinamente mientras dormían. Han descubierto otra causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

En el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), un bebé perfectamente sano muere inesperadamente. De acuerdo con la Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA) Afortunadamente, estas muertes son raras. Si sucede de todos modos, probablemente será la mayor pesadilla de un padre. Gracias a las medidas de prevención y educación, el número de pequeños Estados insulares en desarrollo está disminuyendo en la actualidad. Los investigadores ahora han descubierto una posible causa del SMSL. Según se aportan más ideas Periódico de médicos en línea Ahora un estudio de esos casos verdaderamente inexplicables, gracias al análisis de vídeo.

Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL): el análisis del vídeo muestra que a menudo va precedido de ataques epilépticos

Afortunadamente, los casos de síndrome de muerte súbita del lactante están disminuyendo. © ImageBroker/Imago

Fue publicado en la revista especializada. Neurología publicado Estancia Un equipo de investigación dirigido por el Dr. lo evaluó. Laura Gould proporcionó información sobre 301 bebés que murieron repentinamente del registro SUDC (“Muerte Súbita Inexplicable en la Infancia”) de la Universidad de Nueva York. Los científicos encontraron siete casos en los que la hora de la muerte se registró mediante cámaras para bebés o cámaras de vigilancia. alto Periódico de médicos en línea Según el análisis de la documentación en vídeo, en estos casos los ataques de tipo epiléptico parecen desempeñar un papel importante, aunque los niños afectados nunca antes habían padecido epilepsia. Hubo evidencia clara e inequívoca de una convulsión en cada uno de ellos en los minutos previos a la muerte.

Los siete niños tienen entre un año y medio y dos años. Al igual que los otros bebés fallecidos evaluados para el estudio, los siete murieron mientras dormían. Además, todos murieron en decúbito prono y todos menos uno murieron boca abajo. La autopsia también reveló que cuatro de los siete niños habían sufrido infecciones en los días previos a su muerte, mientras que otros dos habían sufrido infecciones leves. Sin embargo, aquí no se sospecha ninguna conexión con la muerte. Los análisis genéticos tampoco proporcionaron evidencia de un mayor riesgo de epilepsia o arritmia.

Síndrome de muerte súbita del lactante: las convulsiones poco antes de la muerte pueden durar más de un minuto

Ocho médicos evaluaron la documentación en vídeo de los siete niños fallecidos y todos vieron signos de un ataque epiléptico inmediatamente antes de la muerte en cuatro de los niños. En otro caso, dos tercios de los médicos estaban convencidos de que el SMSL fue precedido por un ataque epiléptico. Estos cinco niños con convulsiones aparentes o muy probables antes de morir fueron grabados con cámaras continuas en el momento de su muerte. Se descubrió que las convulsiones en estos casos duraban entre 30 y 90 segundos.

Otro tercio de los médicos también observó signos de convulsiones en los dos bebés restantes. Sin embargo, la evaluación se hizo más difícil porque las grabaciones sólo comenzaban con movimientos y sonidos, por lo que siempre había espacios intermedios. Los resultados también mostraron que uno de los bebés que había estado hospitalizado continuamente murió durante la convulsión. Los seis niños restantes vivieron sólo unos minutos después, sufriendo a menudo trastornos respiratorios. Además, un bebé vomitó durante la convulsión y se atragantó. doctor. Gould y su equipo de investigación creen que un gran porcentaje de bebés que mueren a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) son causados ​​por una convulsión.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.