Mabel von Oranien – Nassau: 850 millones de euros – Se está enriqueciendo

Arce de Orange Nassau (53) Tuvo que lidiar con un derrame cerebral terrible: su esposo murió en 2013 Johan Friso de los Países Bajos , hermano menor Rey willem alexander (54), a los 44 años, como consecuencia de un accidente de esquí. Estuvo en coma durante varios meses, pero nunca se despertó. Sus dos hijas Luana (16) y Zaria (15), con quien vive en Londres, son sus dos hijas. mayor apoyo . Antes de su temprana muerte, Friso se aseguró de que su familia no tuviera que preocuparse por las finanzas. hijo Princesa beatriz (83) Tenía una habilidad especial para invertir y comprar acciones que le hicieron a su familia una fortuna increíble.

Mabel von Oranien – Nassau: 50 ° lugar entre los holandeses más ricos

La revista holandesa Quote publicó recientemente su lista anual de los 500 holandeses más ricos una vez más, según DanaPress. La lista es similar a la publicada por la revista estadounidense “Forbes”. Según Quote, hay 45 multimillonarios en los Países Bajos. La princesa Mabel de Orange-Nassau aún no pertenece a este grupo, pero volvió a subir en la clasificación. En 2018, estaba en el número 149 de la lista con una fortuna de 240 millones de euros, y un año después estaba en el número 140 con un valor de 290 millones de euros. En 2020, saltó aún más al puesto 66 con un patrimonio neto de 560 millones de euros. Y por si fuera poco, su camino sigue subiendo: casi detrás de los casi 45 multimillonarios, Mabel ocupa el puesto 50 con una fortuna estimada en 850 millones de euros. ¡Un número difícil de entender! Por cierto, Charlene de Carvalho-Heineken, la emprendedora y heredera del imperio naciente, sigue ocupando el primer lugar de la lista con 13.500 millones de euros.