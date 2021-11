¿Todo, desde “La boda a primera vista” de Selena y Michael? Esta carta no se ve nada bien

En la nueva temporada de “Una boda a primera vista”, Selena y Michael se atreven a pararse en el altar. Sábado 1

Todo comenzó bien con “La boda a primera vista”: Selena y Michael fueron los primeros en decir que sí en la nueva temporada, luego cayeron alrededor de sus cuellos, sintiendo la familiaridad como si se conocieran desde hace años. ¿Y ahora? ¿Ya se acabó el amor joven? ¿Se separó la pareja de nuevo? Selena ahora está publicando un mensaje que no augura nada bueno.

Reseña: Selena (26) y Michael (30) se conocen por primera vez en una romántica boda de ensueño en el salón de bodas adornado con flores en el castillo de Erichofen. Ambos han sido determinados el uno por el otro por expertos y son, al menos desde un punto de vista científico, la pareja perfecta.

Michael sonríe cuando ve a Selena por primera vez en su “boda a primera vista”. Sábado 1

Cuando Michael ve a su novia por primera vez, tiene una sonrisa en los oídos. Enamorado de la conmoción, es algo bueno aquí. Selena también está asombrada, mientras abraza a su futuro esposo antes de la boda.

La novia de “Wedding at First Sight”, Selena, sorprendió a Michael

Mientras la grabadora pregunta vacilante si la pareja previamente desconocida de “boda a primera vista” quería un abrazo o un beso, después de obligar a un sí, Selena corre hacia Michael, lo envuelve en sus brazos abiertos y lo besa, como si nunca lo hubiera hecho. antes de. Algo más. ¡Todo huele a la combinación perfecta!

Pero ahora Selena comparte una foto de ella y Michael aceptando su ceremonia de boda, lo que genera dudas. ¿La pareja todavía está junta? Después de todo, el programa se grabó en verano. La novia de “Wedding at First Sight” destaca la foto con la canción “Still Love It” del cantante pop Marcus Luca, quien participó en el elenco de 2005 de “Deutschland Likest Den Superstar”. Y este texto realmente habla sobre el matrimonio con Michael, a quien saludó Selena en el primer episodio de “Wedding at First Sight”.

Selena abraza felizmente su partido de “boda a primera vista” con Michael. Sábado 1

“Ella todavía lo ama tanto. Aún más cada noche”, comparte este breve extracto Selena en su historia de Instagram. Además: “Pero hagas lo que hagas, él no lo ve”. Dios mío, eso no parece un final feliz para ella y Michael.

¿Selena y Michael se separaron después de “boda a primera vista”?

¿Es un mensaje oculto de Selena? ¿Michael decidió no vivir juntos como pareja casada al final del juicio?

¿O es este el único trasfondo? La estrella de ‘DSDS’ Marcos Luca endulzó su despedida de soltera y novias actuando en la fiesta en el jardín. Allí la cantante también se enteró de que Selena no conocía a su futuro hijo en ese momento. Ahora la ha felicitado por la noche de bodas con videos. Y tal vez solo quería agradecerte con su canción favorita a cambio.

A primera vista después de su boda, Selena y Michael difícilmente podrían separarse el uno del otro. Sábado 1

Puedes ver “Wedding at First Sight” todos los miércoles a las 8:15 p.m. el sábado 1 desde el 3 de noviembre.