macOS 14.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5 y HomePod OS 17.5 disponibles

Actualizaciones para todos los sistemas: después de lanzar iOS 17.5 y iPadOS 17.5, Apple también lanzó nuevas versiones de macOS, watchOS, tvOS y HomePod OS el lunes por la noche. Las actualizaciones son bastante pequeñas, pero corrigen algunas vulnerabilidades graves, por lo que se recomienda instalarlas lo antes posible.

anuncio

macOS 14.5 tiene muchos agujeros de conectividad

macOS 14.5 llegará a PC, al menos fuera de EE. UU., Canadá, Gran Bretaña y Australia, sin ningún lanzamiento de paquete. Motivo: Las únicas novedades anunciadas oficialmente se refieren al servicio de contenidos multimedia de pago Apple News+, que sólo está disponible en los cuatro países mencionados. En las regiones que cubre, Apple está introduciendo un nuevo rompecabezas de palabras con “Cuartos” y está creando una nueva categoría (marcador) para los “Mini crucigramas”, “Crucigramas” y los cuadrantes mencionados en la categoría de rompecabezas News+, que puede usar. para competir con otros jugadores. “Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o en todos los dispositivos Apple”, escribió Apple de manera sucinta.

Es más, fue Cerrado más de 20 vulnerabilidades de seguridad, incluidos varios programas que permitían la ejecución de código con privilegios del kernel. Al menos esta vez no parece que ya se estén explotando días cero. Apple da créditos por lagunas en un total de siete áreas, pero no proporciona ningún otro detalle; solo deberían proporcionarse en las próximas semanas. Partes de las reparaciones también están presentes. Mac 13.6.7 Y Mac 12.7.5, pero lamentablemente no todos. Apple no ha actualizado Safari.

watchOS, tvOS y HomePod

watchOS 10.5 presenta una nueva esfera de reloj “Pride Radiance”. Es parte de la línea LGBTQ+ de Apple este año También incluye una nueva pulsera individual.. La actualización se detiene Un total de siete vulnerabilidadesApple todavía se reserva detalles en otras cuatro áreas.

Apple entrega tvOS 17.5 sin ninguna información sobre el contenido. Al menos funciona Cinco problemas de seguridadApple no detalló otras tres correcciones. La actualización de HomePod OS 17.5 finalmente está disponible para descargar para los propietarios de HomePod 1, 2 y mini. Como es habitual en Apple, actualmente no hay información al respecto, incluidas correcciones de errores de seguridad.



(Licenciatura)