Estas nuevas funciones estarán en la próxima actualización.

La próxima actualización se lanzó para iPhone, iOS 17.5. La nueva versión podría ser la última antes de que iOS 18 y el esperado gran impulso de la IA de Apple se anuncien en la WWDC 2024 el 10 de junio. A pesar de la próxima actualización importante, que sólo estará disponible para todos en otoño, la próxima versión de iOS todavía tiene una o dos características relevantes.

iOS 17.5: descarga de aplicaciones a través de sitios web

Apple en la UE se ve obligada a abrir más el sistema operativo de su iPhone. Con iOS 17.5, tras la introducción de tiendas de aplicaciones alternativas con iOS 17.4, será posible descargar aplicaciones directamente desde los sitios web de los desarrolladores. Apple ya confirmó esta innovación y explicó que los requisitos (de seguridad) para los proveedores de servicios que quieran utilizar esta opción son altos.

Entre otras cosas, los desarrolladores deben registrarse como empresa en la Unión Europea y obtener una licencia especial de Apple. Además, según Apple, es necesario que el proveedor de la aplicación haya participado en el Programa de Desarrolladores de Apple durante al menos dos años y tenga una “buena reputación”. Quizás el mayor obstáculo para la mayoría de las personas es la necesidad de lograr al menos 1 millón de instalaciones iniciales en el año anterior.

iOS 17.5: actualizaciones de la función Buscar mi red

Aproximadamente un año después de anunciar su proyecto conjunto contra el acecho contra rastreadores como Airtags con Google, Apple está integrando una “especificación industrial para combatir el seguimiento no deseado” en su sistema operativo iPhone. Con la nueva función de iOS 17.5, el sistema operativo ahora puede identificar extensiones de seguimiento, incluso si no están aprobadas por Apple o Find My, y ayudar a los usuarios a desactivarlas.

Esta innovación llega en el momento adecuado, ya que Google anunció Find My Network para el sistema operativo Android a principios de abril. Los primeros rastreadores se entregarán a la red de Google a finales de mayo.

¿Qué más trae iOS 17.5?

iOS 17.5 trae todo tipo de pequeños cambios, como nuevos widgets para la aplicación Podcasts que ajustan dinámicamente sus colores según el contenido. En la aplicación Apple Books, Apple ha rediseñado el ícono de Destino de lectura en la barra de navegación superior.

Tanto la actualización de iPhone como las de iPad y Watch ofrecen nuevas funciones de software, así como nuevos fondos de pantalla diseñados para apoyar a la comunidad LGBTQ+ y el movimiento por la igualdad. Además de la esfera del reloj a juego y los fondos de pantalla dinámicos de iOS y iPadOS, Apple también presentará a partir del 22 de mayo una nueva pulsera trenzada “Solo Loop”, que costará poco menos de 100 euros.

La nueva versión de iOS ya está disponible para todos los dispositivos iPhone compatibles. Los relojes y iPads también reciben actualizaciones de watchOS 10.8 y iPadOS 17.5.