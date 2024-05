Después de investigar dificultades financieras y políticas empresariales cuestionables en el canal de YouTube de EKWB Jugadores Nexus Lanzó un video durante el fin de semana que aborda RMA cuestionables. Por un lado, cientos de informes han tenido éxito. Jugadores Nexus Por otro lado, mi propia experiencia con el ROG Ally, que fue enviada.

Requerido originalmente Jugadores Nexus Se debe reparar el joystick defectuoso y al mismo tiempo se debe reemplazar la ranura para tarjeta SD problemática; estos eran los requisitos establecidos en el formulario RMA enviado. Se documenta antes de enviar el dispositivo. Jugadores Nexus El estado de todo el dispositivo.

La reacción de ASUS a la solicitud de reparación fue algo sorprendente: debido al descubrimiento de daños, ASUS rechazó el reclamo de garantía. Debido a daños menores en la carcasa cerca de la pantalla, es necesario reemplazarla. Esta reparación debería costar $200. La pantalla y la cubierta son una sola unidad y solo se pueden reemplazar juntas según ASUS. ASUS no respondió inicialmente a la llamada de reparación inicial.

ASUS presionó al cliente para que aceptara la reparación en un plazo de cinco días; de lo contrario, el dispositivo no tendría que ser reparado y devuelto en piezas. Antes de que expirara el plazo, ASUS envió un recordatorio de que no se podrían realizar reparaciones si no se realizaba el pago.

Esto puede dar rápidamente la impresión de que ASUS sólo aplicará un reclamo de garantía justificado si el cliente acepta realizar la reparación pagando una tarifa. Otros aspectos, como el hecho de que el cliente sólo dispone de 100 caracteres para responder a los requerimientos de ASUS, forman parte del vídeo.

Finalmente puede Jugadores Nexus Orden de servicio cancelada, reparación en garantía aún en curso. Se reemplazaron la placa principal, las placas de E/S y ambos joysticks, así como la placa de circuito asociada. La comunicación y la información no son fáciles para el cliente. Jugadores Nexus ASUS incluso intenta manipular al cliente para que realice reparaciones innecesarias.

Quizás no sea un caso aislado

Jugadores Nexus Según la publicación, hay cientos de correos electrónicos de experiencias de usuarios que informan de un enfoque similar por parte de la división RMA en EE. UU. A los compradores de ASUS GeForce RTX 4090 White OC se les cobró $3,758 para reparar el conector de alimentación, que solo tiene un rasguño. Había comprado la tarjeta dos semanas antes por $2,799.

Se programó la reparación de una computadora portátil ROG equipada de fábrica con metal líquido por $ 2,658 debido a una fuga de metal líquido. Una placa base con chipset B650 con un problema de memoria debe repararse por $190 debido a pines doblados en el zócalo.

Estos son sólo algunos ejemplos. Con este retraso, ya no se puede hablar de casos individuales y hace un buen año hubo informes similares sobre el manejo de casos RMA en ASUS.

No tenemos del todo claro si el retraso se limita al departamento de RMA en EE. UU. o si también podría presentar un problema similar para Alemania o para los clientes de Alemania. Si tiene sus propias experiencias positivas o negativas, ¡háganoslo saber en los comentarios!