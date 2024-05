Una empresa advierte a la NASA contra el lanzamiento del “Starliner” con astronautas: “riesgo de desastre”

Página principal sepamos

de: tania bandera

La nave espacial CST-100 Starliner de Boeing espera su primer lanzamiento con tripulación a bordo. © Thierry Reyna/DPA

Un zumbido impide que la nave espacial Starliner despegue. Un experto en válvulas advierte ahora de un posible desastre en la plataforma de lanzamiento.

CABO CAÑAVERAL – El primer lanzamiento tripulado de la nave espacial Starliner fue cancelado el pasado martes (7 de mayo), dos horas antes de su lanzamiento previsto. Tory Bruno, presidente del operador de cohetes United Launch Alliance (ULA), citó un notable “zumbido” como la causa del aborto en una conferencia de prensa posterior. Se descubrió que era necesario revisar la válvula en la etapa superior del cohete, que es la válvula encargada de transportar el Starliner al espacio. Ahora está claro: la válvula será reemplazada y el lanzamiento previsto no se producirá antes del 17 de mayo.

ValveTech, una empresa estadounidense que se especializa en válvulas y que dice cooperar con la organización espacial estadounidense NASA, hizo una declaración clara sobre el incidente. Erin Favell, presidenta de ValveTech, advirtió en un presione soltar: “Como importante socio de la NASA y como expertos en válvulas, desaconsejamos encarecidamente intentar un segundo lanzamiento debido al riesgo de una catástrofe en la plataforma de lanzamiento”. Ella agregó: “Según informes de los medios, alguien que pasaba por el Starliner notó un ruido que indicaba una fuga en la válvula minutos antes del despegue. Este ruido puede indicar que la válvula ha superado su vida útil.

Antes del lanzamiento de “Starliner”: un experto en válvulas advierte a la NASA sobre un “desastre”

Favell también recomendó: “La NASA debería redoblar los controles de seguridad y reexaminar los protocolos de seguridad para garantizar que Starliner esté seguro antes de que un desastre golpee a los astronautas y a aquellos en la Tierra”.

Tori Bruno, presidenta de la ULA, Comentar en X (anteriormente Twitter) con respecto a estas afirmaciones: “No estoy seguro de qué decir al respecto. Casi nada de esto es cierto: no es urgente, no hay fugas, etc. Vale la pena señalar que la persona mencionada no parece saber cómo funciona este tipo de válvula. .”

Una larga disputa legal entre fabricantes de válvulas

Los comentarios de Favell deben verse en el contexto de una disputa legal de larga data entre ValveTech y su competidor Aerojet Rocketdyne. Aerojet Rocketdyne es el proveedor del Starliner, y este puede ser el motivo de la advertencia, ya que la disputa legal entre las dos compañías acaba de resolverse. ValveTech demandó a Aerojet Rocketdyne hace varios años porque la empresa utilizó los secretos comerciales de ValveTech para desarrollar nuevas válvulas.

La demanda se decidió recientemente a favor de ValveTech, y la empresa recibió 850.000 dólares en daños y perjuicios. ValveTech exigió más restricciones al competidor y el reembolso de las costas judiciales. Sin embargo, el tribunal rechazó estas solicitudes unos días antes de que se publicara el comunicado de prensa. (factura impaga)