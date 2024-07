Malentendido sobre la migraña causada por el síndrome de Alicia en el país de las maravillas

24vita Enfermedades

de: Julián Gutman

Y en la historia de Alicia en el país de las maravillas las proporciones a menudo no son del todo correctas, algo que también comentan los pacientes que padecen el síndrome del mismo nombre. © Colección Everett/Imago

Si de repente la habitación parece mucho más pequeña, los médicos sospechan del síndrome de Alicia en el país de las maravillas. Los pacientes con migraña son los más afectados.

La migraña va acompañada de un dolor de cabeza infernal. Los afectados afirman que los dolores de cabeza también pueden ir acompañados de náuseas y vómitos. Algunos pacientes experimentan migrañas acompañadas de aura. Esto también puede provocar alteraciones visuales, emocionales y del habla. La pérdida temporal de la visión o ver círculos cegadores o luces intermitentes pueden ser síntomas de migraña.

Una migraña con aura también puede provocar imágenes surrealistas

El 20% de los pacientes con migraña con aura también experimentan el síndrome de Alicia en el país de las maravillas durante un ataque de migraña, según muestra un análisis de Charité en Berlín. cómo Medicina Springer Más informaciónEs una percepción distorsionada del espacio, el tiempo o el cuerpo. Esta puede ser una variante del aura, citada. Medicina Springer El estudio de Charite continúa.

El síndrome de Alicia en el país de las maravillas (AIWS), el nombre se basa en los extraños cambios de tamaño en el libro infantil de Lewis Carroll, describe un trastorno neurológico asociado con una percepción distorsionada del tamaño del cuerpo, el espacio y los sentidos. Los afectados pueden sentirse como un personaje de Alicia: pequeños en un mundo grande o viceversa.

Síntomas del síndrome de Alicia en el país de las maravillas

Además del llamado microcosmos (los objetos parecen más pequeños de lo que son) o macrófagos (los objetos parecen más grandes de lo que realmente son), pueden aparecer otros síntomas:

el cambio: Los objetos aparecen distorsionados, curvos u ondulados.

Los objetos aparecen distorsionados, curvos u ondulados. Desintegración: – Sentirse separado del cuerpo o del entorno.

– Sentirse separado del cuerpo o del entorno. Distancia de la realidad: Los alrededores parecen irreales o extraños.

Los alrededores parecen irreales o extraños. Cambios en el sentido del tiempo: El tiempo parece pasar más lento o más rápido.

El tiempo parece pasar más lento o más rápido. Alteraciones sensoriales: Oír, ver, tocar o el gusto es pobre.

El síndrome de Alicia en el país de las maravillas suele presentarse como efecto secundario de la migraña con aura. Sin embargo, el síndrome también puede ser causado por otras enfermedades, como:

Epilepsia

Consumir drogas

Infecciones

enfermedad mental

El tratamiento para el síndrome de Alicia en el país de las maravillas (AIWS) depende de la causa subyacente. Los medicamentos comunes para la migraña a menudo ayudan a tratar el síndrome de Alicia en el país de las maravillas asociado con las migrañas. En otros casos, tratar la afección causante puede aliviar los síntomas.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico.