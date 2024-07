Los animales invasores se han convertido en un problema en el lago de Garda

Página principal mundo

de: John Welty

Un poema engañoso: Las capturas de los pescadores en el lago de Garda son menores que nunca. © a través de www.imago-images.de

Preocupación por el mundo submarino del lago de Garda: el cambio climático ralentiza la reproducción de los peces y los animales introducidos también amenazan a la población.

Manerba – Hoy en día hay casi un tema en los periódicos y portales de noticias sobre el lago de Garda: ya casi no queda nada en las redes y anzuelos de los pescadores en el mayor cuerpo de agua interior de Italia. Las razones son complejas, pero sobre todo el cambio climático y la introducción de animales provocan la eliminación de la población. Esto tiene consecuencias para los platos de los turistas que gustan de visitar los restaurantes de pescado a orillas del lago.

“Esta temporada no se ha pescado nada en el lago de Garda”, añade Simone Bocchio. bresciaoggi.it Aviso cuando regresa de nuevo al puerto de Manerba con la red vacía. Bocchio tiene 47 años y es pescador profesional de cuarta generación, pero quién sabe si podría haber una quinta generación. Se queja de que los granos han desaparecido desde hace años.

Preocupación por el lago de Garda: las redes de los pescadores están cada vez más vacías

Hace años que no se pescan carpas ni anguilas, y la introducción de pescado blanco se ha suspendido porque no quieren residentes extranjeros en el lago. Pero la lubina y las sardinas también parecen haber desaparecido, con una reducción del 90 por ciento en las capturas. “No hay futuro para nosotros”, dijo Bocchio. “A este ritmo no hay futuro y no es imposible que yo, como muchos de mis compañeros, decida cambiar de trabajo a finales de año. Ya no merece la pena seguir así”, advierte el pescador comercial.

Barcos de pesca como los de Lazise son comunes en el lago de Garda, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? © Marcos Hermino vía www.imago-images.de

La prohibición de la pesca del pescado blanco, que representaba casi dos tercios de las capturas, fue quizás el golpe decisivo para los 35 pescadores de la orilla occidental de Lombardía y sus 60 colegas de la parte oriental de la provincia de Verona. “Ahora queda poco o nada que pescar”, afirma Bocchio. “Según mis datos personales, la pesca ha disminuido un 90 por ciento en los primeros seis meses de este año”. Una decena de sus colegas ya han abandonado la profesión de pesca y uno ha encontrado trabajo en hoteles y restaurantes.

Un extraño pez gigante hace erupción en el lago de Garda

Incluso las especies que aún se pueden pescar parecen haber desaparecido casi del lago. “El año pasado se capturaron grandes cantidades de sardinas en Sirmione y en los alrededores de la isla Conejo. Este año, si todo va bien, capturaremos una veintena de peces a la vez”, continúa el pescador. Será en 2023. El último pescado blanco se pescó en abril. Bocchio: “Ahora sucede que algunos restaurantes, que son nuestros clientes habituales, se quejan de la falta de pescado blanco”.

Desde 2011 no se permite el consumo de serpientes porque están contaminadas con PCB. La carpa está protegida porque quedan pocos ejemplares y no se puede utilizar: este tipo de pez pone sus huevos a cien metros de profundidad. El pescador Nicholas Valory comenta lo contrario Arena.it Existen dudas sobre el motivo de la fuerte disminución de las poblaciones de peces: se ha introducido el bagre, un pez depredador, que ya era capturado por los buceadores.

“Hay ejemplares que pesan un quintal, piensen en la cantidad que pueden comer”, afirmó Stefano Ragnolini, ex presidente de la cooperativa de pescadores, que cerró en noviembre de 2022.

Experto culpa al cambio climático de la baja fertilidad

Ivano Confortini, biólogo pesquero y funcionario regional, señala otra posible razón para la disminución de las poblaciones de peces. En una entrevista con larena.it: “En los últimos años, el lago ha sido testigo de cambios climáticos y ambientales que han provocado retrasos en los períodos reproductivos”. “Nos duchamos en noviembre pasado”, dijo Comfortini.

“El retraso en la reproducción conduce a una ovulación reducida o ausente y, por tanto, a una capacidad reproductiva reducida de la especie”. Esto definitivamente afecta al pescado blanco. En la década de 1980 habrían aparecido en Navidad. Esto significa que la puesta de óvulos y la fertilización por parte de los animales machos que depositan sobre ellos su esperma ya no están sincronizadas.

Según Confortini, hay otro problema: “Las truchas no pueden avanzar río abajo porque hay demasiados obstáculos”. En el río Mincio, por donde discurren las aguas del lago de Garda, se han construido numerosas presas. El año pasado, el lago de Garda sufrió una grave escasez de agua debido a la falta de precipitaciones y a las olas de calor simultáneas. Este año, los niveles de agua alcanzaron un nivel récord después de fuertes lluvias. Después de fuertes tormentas en junio y principios de julio, hubo una ola de norovirus en la orilla este. El alcalde de la ciudad se sintió obligado a demostrar la calidad del agua bebiendo un vaso de agua del lago de Garda.