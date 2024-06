Manfred Wolk (81†): No siempre le importó lo que los demás pensaran de él

BEstaba comiendo, completamente loco. Un loco como él que era querido y tenía pasión por el boxeo. Desde su juventud, ha construido su vida en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando pisó las cuerdas, quiso ganar… siempre.

Lo que Manfred Wolk logró como atleta y entrenador probablemente seguirá siendo único en este país. Nadie de su gremio podría afirmar haber producido sus propios campeones olímpicos después de ganar una medalla de oro olímpica. También se convirtió en el primer campeón mundial amateur alemán y, con su paso al profesionalismo tras la caída del Muro de Berlín, creó un boom en el boxeo con el que hoy sólo podemos soñar.

El ingenioso chico de la ciudad cinematográfica de Babelsberg no estaba muy interesado en la escuela. El menor de diez hermanos, prefería reunirse con sus compañeros de clase para jugar bolas de masa en el campo de fútbol, ​​una pasión que lo acompañó hasta la vejez. Quién sabe, si los chicos de Potsdam Turbin no hubieran entrenado entonces una vez a la semana, podría haberse convertido en el Uwe Seeler de Alemania del Este. El menor sinvergüenza no tenía ambiciones boxísticas en ese momento.

Esta oportunidad es necesaria. Una noche entró en la sala donde entrenaban boxeadores amateurs de Babelsberg para recuperar a tres miembros de su equipo. Cambiaron sus camisas por guantes de cuero. Cuando entró a la sala de entrenamiento, sus amigos ya se estaban duchando. Miró con asombro los sacos de arena y los bulbos de maíz que colgaban. Le hizo gracia que alguien le preguntara de repente: “¿Alguna vez has estado aquí para entrenar?” “Ni siquiera te conozco.” “No, no”, respondió el joven de 16 años en estado de shock. Sólo está esperando a sus amigos.

“La condición es la base del éxito”

“¿No quieres probar las cajas? “Eres demasiado grande para tu peso”, preguntó el desconocido, y el adolescente respondió con picardía: “Pero yo soy tan grande que tengo que saltar de un lado a otro en el baño. hasta que me mojé”. Se relajó y dijo lo diverso y variado que era el entrenamiento del boxeador. Y que estaban jugando a la pelota, el pie también golpeó al joven curioso, Martin Neve, un entrenador de boxeo de 90 años. hombre, que se convirtió en una figura paterna para el entrenador después de perder a su padre biológico en la Segunda Guerra Mundial.

El aspirante a instalador de locomotoras se enfrentó incondicionalmente a los retos que le planteó el entrenador Neff. Nunca se perdonó. La mayoría de las veces se torturó más de lo que le pedían. “La condición es la base del éxito”, es el perdurable dicho de Wolk, quien capturó el oro olímpico como peso welter en Mexico City Heights en 1968.

Cuando el atleta modelo de la RDA quiso repetir su victoria en Múnich cuatro años después, su ritmo se vio frenado por una lesión en la ceja. Estaba claramente liderando en puntos contra el eventual campeón olímpico Emilio Correa de Cuba cuando el árbitro dio la señal de alto en el segundo asalto. El hecho de que seis días antes, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Verano, hubiera hecho historia en el deporte alemán al llevar como abanderado al equipo de la República Democrática Alemana, que por primera vez partía de forma independiente, al Estadio Olímpico no pudo consolarlo después de su eliminación. .

Woelke, que ganó 236 de sus 258 partidos amateur, quería añadir el título continental a las medallas de plata que consiguió en los Campeonatos de Europa de 1967 y 1971. No debería ser así. En cambio, pasó fácilmente a formarse como administrador deportivo en ASK Vorwärts Frankfurt/Oder. El ambicioso mundo del deporte se centraba en el largo plazo. Cualquiera que hubiera aprendido el noble arte del combate cuerpo a cuerpo durante al menos dos años podía estar seguro de recibir una gloriosa recompensa por su arduo y dedicado trabajo.

Los boxeadores de Wolk ganaron 23 medallas.

Lideró a Rudy Fink en peso pluma en 1980 y a Henry Maske en peso mediano a la victoria olímpica ocho años después. En octubre de 1989, Primus Maske fue el primer boxeador alemán en subir al podio en el Campeonato Mundial Amateur. Los alumnos de Woelki han ganado 23 medallas en los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa.

Cuando, tras la caída del Muro, Woelke decidió probar suerte con Musk y Axel Schulz entre los premiados del promotor Wilfried Sauerland, fue ampliamente ridiculizado. Sin embargo, el obstinado protagonista, a menudo ridiculizado por su flojo acento de Brandeburgo (“Janz el tranquilo Henry, et al”), no dudó ni un momento de la exactitud de su decisión, que él y Masci firmaron el 8 de marzo de 1990 en el Sauerland de Berlín. “Siempre hemos entrenado como profesionales. ¿Por qué no podemos vencerlos en el ring?” Respondió a los escépticos y se demostró que tenía razón.

Masque ha defendido diez veces el título de la Copa del Mundo que ganó en 1993, y Schultz ha mantenido el récord de ratings televisivos durante 29 años. 18,03 millones de espectadores se sentaron frente a sus pantallas mientras el campeón de peso pesado perdía su pelea por el campeonato mundial ante el sudafricano Francois Botha. Fue una derrota que Wollke nunca superaría, ya que Schulz era considerado el sucesor designado de Max Schmeling, el único campeón alemán en la máxima categoría.

Cuando Wolk decidía algo, lo seguía adelante. “Así ha sido siempre Mann. “Era imparable e imparable”, admite sin envidia Uli Wegner, su compañero de entrenamiento desde los años 70. “Todos lo admiramos. Admiramos su valentía cuando él y Henry fueron los primeros en convertirse en profesionales procedentes de Ossis tras la caída del Muro. Todos le aconsejaron que no lo hiciera. Nadie, excepto el propio Mann, pensó que era posible que alguien como Masky llamara la atención en el vicioso mundo del boxeo profesional.

Jubilado desde 2009

A Cloud no siempre le importó lo que los demás pensaran de él. Creía en sí mismo y en sus métodos de entrenamiento, que puedes lograr cualquier cosa con disciplina férrea, inteligencia, un trabajo tremendamente duro y una dureza extrema hacia ti mismo. El 17 de octubre de 2009 estuvo por última vez en el ring como entrenador en el Ostbahnhof Arena de Berlín.

La nube apareció a lo grande después de eso. Cuando Musk fue honrado con la “Pirámide Deportiva Dorada” por sus esfuerzos en Berlín en 2012, subió a su entrenador al escenario y le entregó el trofeo en agradecimiento. “Si hay alguien que lo merece es el señor Walkie”, explicó el “Maestro” en su gesto respetuoso. “Tiene un gran espíritu boxístico. Desarrolló la alfombra roja para el boxeo profesional conmigo”.

Manfred Wolk en la Pirámide Dorada del Deporte 2012 Fuente: Image Alliance/Jan Haas

Mientras tanto, esto casi ha retrocedido, para gran consternación de Wolk: “Es una lástima cómo se maneja el boxeo aquí”, se quejó durante un rato el padre de tres hijos en WELT: “Nada de lo que quiero decir con eso los he construido, muchachos; hay más por ahí. “Estamos de vuelta donde comencé en 1990”.

La nube estuvo en silencio por un rato. Recientemente ha estado sufriendo problemas de salud. Una vez afirmó que su ambición autodestructiva lo seguiría hasta la tumba. El “genio del boxeo”, como Maski llamaba a su entrenador, murió el 29 de mayo a la edad de 81 años tras una larga lucha contra una enfermedad en su ciudad natal a orillas del río Oder, rodeado de su familia.