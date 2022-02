Mantequilla en Stiftung Warentest: resultados repugnantes de los productos de Aldi, Lidl and Co.

Nota de nuestros editores: Este artículo hace referencia a un informe de prueba preparado por Stiftung Warentest a partir de marzo de 2018. Actualmente no hay ninguna prueba más reciente (a febrero de 2022) disponible. Así que es la última prueba de mantequilla. Stiftung Warentest no proporciona ninguna información sobre si está programada una nueva prueba de mantequilla en un futuro próximo.

La grasa es un agente aromatizante.Es por eso que nadie quiere prescindir de la grasa untada en los panecillos de desayuno. Dado que la mantequilla se usa no solo como recubrimiento para hornear, sino también para hornear, refinar salsas o para freír, una buena cocina no debe prescindir de ella. Me gusta el portal de estadísticas “Estadista” Los informes indican que el alemán come un promedio de seis kilogramos de mantequilla por año. Hay decenas de marcas en el mercado alemán, pero ¿qué tipo de mantequilla es la mejor? Instituto “Stiftung Warentest” Inspección de productos en 2018 y comparación de 30 productos de marcas populares.

Mantequilla en Stiftung Warentest: Edeka, Aldi, Rewe, Lidl and Co. en comparación

Una organización de consumidores ha sometido un total de 30 tipos comunes de mantequilla sin sal a una prueba de dureza.





Estos incluían productos de marcas tan famosas como:

Aspecto, sabor y capacidad de untar: estos fueron los criterios de prueba

De estos, 15 productos lácteos estaban ligeramente acidificados, 13 eran mantequilla cremosa y 2 eran mantequilla agria. 13 productos de mantequilla orgánica.

La sentencia se basó en varios criterios. Cinco examinadores entrenados fueron analizados MiraY texturaY OlerY el sabor Y la boca de productos de mantequilla. además, el Untadoel calidad microbiológica Y embalaje clasificado. También es posible contaminantescomo residuos de desinfectantes o agentes de limpieza, se examinaron los productos lácteos.

Stiftung Warentest con un resultado inquietante: “Kerrygold” es un gran perdedor en la prueba

El resultado general de la prueba fue en su mayoría positivo: Una de cada dos mantequillas fue calificada como ‘buena’. corte en el proceso “bueno y barato” De “Edeka” y “nuestra mantequilla” Del mejor “Sachsenmilch”. Inmediatamente detrás de la casa se encuentran las marcas “Aldi Sd” y “REWE”. Además de las 15 mantequillas calificadas como “buenas”, otros 12 productos fueron calificados como “satisfactorios”. Solo dos productos de mantequilla tenían “cafeína” Y una marca fracasó por completo.

Aquí están los ganadores de la prueba y sus puntajes de un vistazo:

primer lugar: Edeka (mantequilla alemana buena, barata y ligeramente acidificada)

La licenciatura: 1.8 (bueno)

el precio: 1,29€ por 250g

Segundo lugar: Sachsen Milch (mantequilla de marca alemana ligeramente acidificada)

La licenciatura: 1.8 (bueno)

el precio: 2,39 EUR por 250 g

el tercer lugar: Aldi Sd (la mantequilla Melvina de la marca alemana está moderadamente acidificada)

La licenciatura: 1.9 (bueno)

el precio: 1,29€ por 250g

cuarto puesto: Frau Entjee (prefiero mantequilla moderadamente acidificada)

La licenciatura: 1.9 (bueno)

el precio: 2,69€ por 250g

Quinto lugar: REWE Bio (crema de mantequilla orgánica de marca alemana)

La licenciatura: 1.9 (bueno)

el precio: 2,15€ por 250g

Solo una mantequilla falló la prueba: el “Auténtica mantequilla de crema irlandesa” De la marca “Kerrygold” calificada como “inadecuada” por la empresa “Stiftung Warentest” en marzo de 2018. Motivo: En laboratorio A Una variedad de gérmenes han encontrado. Según “Stiftung Warentest”, esto puede deberse a la falta de higiene durante la producción.

El sabor de la mantequilla: no todos pudieron convencer

Por supuesto, el sabor del producto adquirido es el más interesante para el consumidor. La mantequilla nunca debe tener mal olor, un poco ligera, no fresca, un poco rancia, un poco cursi: en la categoría de “calificación organoléptica”, los ganadores de la prueba en la calificación general también se desempeñaron mejor.

Según “Stiftung Warentest”, los productos de mantequilla de “Edeka”, “Sachsen Milch” y “Aldi Sd” tienen un sabor “puro, fresco y ligeramente cremoso” con una “nota fuerte de mantequilla”.

Describió el sabor del perdedor “Keregold” y algunos otros productos como “un poco cursi” o “rancio”. La mantequilla orgánica de Glycerin Mulkeri fue la peor aquí: “rara en toda la superficie, un poco desmenuzable” y “un poco espesa”.

Conclusión: Incluso con mantequilla hay claras diferencias de calidad

También hay grandes diferencias en la calidad de la mantequilla. Ya sea la capacidad de untar, el sabor o la carga bacteriana. Caro no siempre significa mejor: el ganador de la prueba Edica a 1,29 € por 250 g ocupa el primer lugar con otros siete productos en términos de precio. Por otro lado, el producto defectuoso de “Kerrygold” no solo ocupa el último lugar en la calificación general, sino que también se encuentra al final de la carrera de precios.



Entonces, si valora la calidad y el sabor, no debe dejarse engañar por los altos precios y el atractivo empaque. A veces un poco es simplemente más. Puede leer la prueba completa a partir del 21 de marzo de 2018 en Stiftung Warentest.

