Marina Marx “simplemente colapsó” tras sorprender a Florian Silberisen

de: florian schwartz

Marina Marx ciertamente nunca olvidará su debut en el programa “Die Schlagerchampions” de Florian Silberisen. La cantante tuvo un colapso justo antes de su actuación.

BERLÍN — Aunque Marina Marks, de 32 años, tiene una voz áspera y de rock duro, la cantante ha tenido dos pies en la industria del éxito durante algunos años. En 2019 debutó aquí con su sencillo debut “One Night Stand”. En el mismo año, fue nombrada caballero cuando Florian Silberisen (41) la presentó al escenario en el programa de televisión “Schlagerchampions – The Big Festival of the Best”. Una actuación sorpresa inesperada que la cantante recordará durante mucho tiempo. Porque sufrió un colapso circulatorio poco antes de su actuación.

La cantante pop Marina Marx: La ruptura con Florian Silberisen

Marina Marks está acostumbrada a estar delante de la cámara. Ya en 2016 cantó su camino hacia los corazones de la audiencia y el jurado de la “Voz de Alemania” frente a una audiencia de millones. Pero la actuación en Schlagerchampions se llevó al cantante. En realidad, solo estaba entre la audiencia como espectadora cuando el moderador Florian Silberisen anunció que interpretaría su primera canción (“One Night Stand”) en el espectáculo. Una sorpresa absoluta para un recién llegado.

Marina Marx no se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando tuvo que ir detrás del escenario y prepararse para la próxima función. La emoción fue grande, pero en ese momento fue demasiado para la rubia. recuerda el artista en una entrevista con golpea el mundo.

Tras un colapso circulatorio: así ayudó el equipo de Florian Silberisen a Marina Marx a recuperarse

El equipo del anfitrión Florian Silberisen estuvo allí de inmediato y se encargó de que Marina Marx volviera a la normalidad. “Un gran cumplido para las chicas, cómo reaccionaron y trajeron toallas frías, por ejemplo”, recordó la joven de 32 años. Pero luego la siguiente sorpresa: ¡apagón! Marina olvidó su mensaje.

Actuación llena de acontecimientos: Marina Marx colapsó antes de su aparición sorpresa en el espectáculo Schlagerchampions de Florian Silberisen. © IMAGO / Christian Schroedter (fotomontaje)

Justo antes de subir al escenario, un empleado corrió a su lado y buscó en Google las letras de las canciones de Marina con su teléfono celular. Luego, la cantante pop salió para hacer su primera aparición importante en televisión en el mundo del éxito. Allí ocurrió un pequeño milagro. “Se encendió el interruptor en el escenario y Marina estaba allí”, continúa la cantante. No había señales de emoción frente al cantante. Mientras tanto, GEZ se rebeló por parte de los fanáticos contra Florian Silbereisen y sus exitosos programas. Fuentes utilizadas: mdr.de