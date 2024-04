Mark Forster: Autobús turístico se estrelló en la A24 en Schleswig-Holstein | regional

Glinde (Schleswig-Holstein) – [–>Schock am frühen Sonntagmorgen! Der Tourbus einer Band krachte in der Auffahrt Reinbek zur A24 gegen die Leitplanke und drohte umzukippen! Nach BILD-Informationen waren an Bord Musiker des Popstars Mark Forster (41, „Au revoir“).

Um kurz nach 5 Uhr raste die Feuerwehr zur Unfallstelle an der A 24 in Schleswig-Holstein . Dort stand ein großer Tourbus in gefährlicher Schräglage, drohte einen steilen Abhang hinabzustürzen.

Der Tourbus in gefährlicher Schräglage Foto: NEWS5

An Bord des Unglücksbusses: die Tour- oder Bandmitglieder von Mark Forster (41), die am Samstagabend ein Konzert in Kiel gaben. Sie alle konnten unverletzt den Bus durch ein Fenster verlassen und wurden anschließend vom Rettungsdienst betreut. Nach BILD-Informationen war der Sänger selber nicht im Bus.

Die Bandmitglieder wurden vom Rettungsdienst nach dem Unfall betreut Foto: Lars Ebner

Zum Glück unverletzt konnten die Bandmitglieder den Bus durch ein Fenster verlassen Foto: NEWS5

Die Feuerwehr sicherte den Bus bis zur Bergung durch ein Abschleppunternehmen. Der Bus war Teil eines Vierer-Konvois auf dem Weg zu einem weiteren Konzert nach Berlin. Ein anderer Bus, an dem ein Schild auf die „Mark Forster Arena Tour“ hinwies, holte die Betroffenen von der Unfallstelle ab. Er gehörte ebenfalls zum Tour-Konvoi.

Der Auf- und Abfahrt zur A24 in Reinbek waren über Stunden voll gesperrt.

Mark Forster (41) Foto: picture alliance/dpa

Mark Forster kam vor 41 Jahren in Kaiserslautern als Mark Ćwiertnia auf die Welt. Zu Beginn seiner Musikkarriere schrieb er Jingles fürs Fernsehen, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen.

2009 nahm der Sänger seinen Künstlernamen an, inspiriert von der Forster Straße in Berlin, wo sich sein Studio befand. Hintergrund: Ein Musiklabel-Angestellter speicherte die Kontaktdaten des jungen Musikers mit dem schwierigen polnischen Nachnamen in seinem Handy einfach als „Mark Forster"

Privates behält der Sänger gern für sich, insbesondere seine Beziehung mit der ehemaligen ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (32, „Satellite").